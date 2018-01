Zeman v první prezidentské debatě: Babiše jmenuji premiérem v únoru

Prezident Miloš Zeman ve středu pověří Andreje Babiše (ANO) jednáním o sestavení nové vlády. Premiérem ho jmenuje v průběhu února. Zeman to dnes řekl v prvním přímém názorovém duelu s jeho prezidentským protikandidátem Jiřím Drahošem na televizi Prima. Ve středu se Zeman s Babišem setká na Pražském hradě, aby od něj přijal demisi vlády.

Duel, který nese název Česko hledá prezidenta, se odehrál na scéně pražského Hudebního divadla Karlín a moderoval ho Karel Voříšek.

Zeman v diskusi zopakoval, že jmenuje i napodruhé premiérem šéfa ANO Babiše navzdory tomu, že je trestně stíhán. Podle něj se tak stane během února. Neuvedl, zda bude požadovat záruku 101 hlasů, jak avizoval dříve.

Zeman zopakoval, že Babiš je - řečeno s Cimrmany - sprostý podezřelý a že platí presumpce neviny a že šéf ANO je vítězem voleb.

Drahoš by podle svých slov v pozici prezidenta nedal žádné "bianco pokusy" a možnost sestavit vládu by dal vítězi voleb. Premiér podle něj není volená funkce, ale funkce jmenovaná. "Vítěz voleb nemá automaticky nárok na premiéra, nedovedu si představit, že by premiérem byl trestně stíhaný člověk," řekl Drahoš.

Zeman na začátku řekl, že se na setkání těšil. „Já jsem o panu Drahošovi prakticky nikdy nemluvil,“ uvedl Zeman s tím, že Drahoš o něm hovořil na setkáních s lidmi, takže nabyl dojmu, že se do něj zamiloval, a nabídl mu, aby mu dal svůj hlas.

Drahoš opáčil, že se na Zemana také těšil v narážce na to, že prezident „nedělal kampaň“. Připomněl Zemanova slova, že debaty měly být dvě, neboť třetí a čtvrtá by byla nudná.

Miloš Zeman také obvinil svého vyzyvatele, že neumí dodržovat ani elementární pravidla. Podle něj se Drahoš nedrží pravidel debaty v televizi Prima. Drahoš se proti tomu ohradil s tím, že si témata debaty pamatuje dobře a že jeho otázka na nejhorší Zemanův zážitek za jeho prezidentování byla s nimi v souladu.

"Člověk, který nedokáže dodržovat ani tak elementární pravidla je poněkud nebezpečný sobě i svému okolí," prohlásil Zeman za nadšeného aplausu svých příznivců.

Příznivci obou kandidátů vyjadřovali potleskem i pískotem či bučením své sympatie a antipatie vůči kandidátům hned od začátku. Moderátor Karel Voříšek je musel několikrát uklidňovat. Debatu podle něj u televizních obrazovek sledovaly dva miliony diváků, oznámil zhruba po půl hodině jejího trvání.

Televize Prima stanovila pro debatu čtyři tématické okruhy. Prvním jsou možnosti změn v Ústavě ČR, například referendum, rodinná práva u párů stejného pohlaví, prezidentské veto či zrušení Senátu. Druhým okruhem je vyrovnání se s minulostí, církevní restituce či postoj ke komunismu. Třetí okruh zahrnuje témata domácí politiky, například EET, protikuřácký zákon či ústavní právo nosit zbraně. Prima ale mezi tématy neavizovala postup prezidenta při současných jednáních o vládě. Zahraničním tématům pak dominuje migrace, kterou si Hrad vybral jako hlavní téma kampaně.