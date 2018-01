Kandidáti se sešli v poslední debatě. Řešili financování kampaní i Babiše

/ON-LINE REPORTÁŽ/ Prezidentští kandidáti Jiří Drahoš a Miloš Zeman se dnes sešli v České televizi v závěrečné prezidentské debatě. Zeman na její úvod vyzval lidi, aby šli k volbám. Drahoš Zemana označil za prezidenta uplynulé éry kmotrů. Kandidáti řešili také zahraniční otázky, financování kampaní či vydání Andreje Babiše v kauze Čapí hnízdo.

Oba kandidáti proti sobě usedli v duelu v pražském Rudolfinu. Jednalo se o jejich poslední vzájemnou debatu před pátečním a sobotním finále prezidentských voleb. Podle dosavadních odhadů jsou jejich šance na prezidentský post zhruba vyrovnané.

Hned na počátku diskuse Drahoš na Zemana zaútočil v odpovědi na otázku moderátorky Světlany Witowské, proč by měla volit jeho, a nikoli současného prezidenta. Zeman je podle Drahoše reprezentantem uplynulé éry, opoziční smlouvy, přeběhlíků či kmotrů propojených s politiky a papalášství na Hradě. Chtěl by na Hrad přinést něco jiného. Zeman dostal stejnou otázku v opačném gardu jako první. Uvedl, že by byl rád, kdyby šla moderátorka volit, a je podle něho chyba, že asi 40 procent lidí k volbám nejde. Radit jí prý nemusí.

Zeman následně prohlásil, že Drahoš vůbec nerozumí politice. "Politika je řemeslo, které se musí dlouho učit," podotkl. Drahoš naopak Zemanovi vytkl, že společnost nespojuje, ale rozděluje.

Online reportáž Prezidentská debata v České televizi 25.01. 22:00 Před Rudolfinem se po konci debaty sešli příznivci @jiridrahos1 #prezident2018 pic.twitter.com/OrVJy3oxOx — Pavla Lioliasová (@PavlaLioliasova) 25. ledna 2018 25.01. 22:22 Jiří Drahoš po debatě děkoval svým příznivcům. Jiri Drahos poté, co odešel z prezidentské debaty - a dekoval svým příznivcům... pic.twitter.com/ioPNyzjkdo — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) 25. ledna 2018 25.01. 22:00 Na dnešní debatu reagovaly i kurzy sázkových kanceláří, zejména tedy v případě Jiřího Drahoše. Sázková kancelář Tipsport uváděla před debatou kurz 2,68 na vítězství Jiřího Drahoše, po debatě pak 2,4. Stejně tak se kurz změnil i v případě Fortuny. Zde měl Jiří Drahoš před debatou kurz 2,7 a po ní 2,43. 25.01. 21:31 Závěrem Miloš Zeman poděkoval moderátorce Witowské, že byla nestranná a diskuze vyvážená. S tím Jiří Drahoš souhlasil. Celá on-line reportáž ZDE

Kandidáti odpovídali také na otázky týkající se jejich spolupracovníků. Zeman řekl, že kancléř Vratislav Mynář a Martin Nejedlý budou pokračovat, pokud bude opět zvolen. Na toto téma se poradí především s nimi, teprve potom bude informovat média.

"Nikdo z nich není stíhán, není obviněn, nikdo z nich nespolupracoval s Davidem Rathem," řekl na adresu Jakuba Kleindiensta, který Drahošovi před prvním kolem vedl kampaň.

Drahoš řekl, že svému spolupracovníkovi věří, informace z médií označil za spekulace. Odmítl říct, koho si vezme na Hrad jako spolupracovníky v případě zvolení. Má prý několik nabídek, které zvažuje, a to včetně pracovníků štábů svých bývalých protikandidátů.

Prezident Miloš Zeman také přečetl několik jmen ze seznamu sponzorů spolku Přátel Miloše Zemana, který mu platil kampaň.

Zeman také poté nabídl, že Drahošovi seznam předá. Ten to však jednoznačně odmítl. „Seznam nepotřebuji. Odevzdejte ho úřadu, který na to dohlíží,“ odkázal Drahoš protikandidáta na Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí, který mj. kontroluje i financování kampaně.

Za financování své kampaně je Zeman kritizován. Současný prezident je přesvědčen, že kdyby peníze sponzorů pocházely z trestné činnosti, veřejně by mu je nedarovali.

„Seznam samozřejmě odevzdám. Občas jsem podezříván ze záhadného financování tohoto občanského sdružení, nabídl jsem seznam jako gesto dobré vůle,“ reagoval Zeman. Žádný z dárců podle něj není ze zahraničí.

Zeman řekl, že nepředpokládá, že by peníze mohly pocházet z trestné činnosti, ale podotkl, že není detektiv. „Předpokládám, že jestliže tito lidé souhlasili se zveřejněním svého jména, tak zcela určitě nechtěli riskovat, aby jejich peníze pocházely z trestné činnosti,“ uvedl a část seznamu dárců poté přečetl.

Drahoš řekl, že na jeho sponzorské dary dohlížela etická komise. V jednom případě mu doporučila dar odmítnout.

Kladené dotazy moderátorky Světlany Witowské se dotkly i zahraničních otázek. Zeman na otázku, zda je Krym ruský či ukrajinský odpověděl, že byl neoprávněně anektován Ruskem. Fakticky je proto podle něj ruský, protože spadá pod ruskou jurisdikci. Drahoš se domnívá, že je Krym stále ukrajinský a okupace na tom nic nemění. "Nevidím důvod, proč by demokratické státy měly uznat anexi Krymu," řekl.

Na otázku, zda je v Česku možné si objednat trestné stíhání, jak řekl premiér Andrej Babiš (ANO), Zeman odpověděl, že teoreticky to možné je, protože tu jsou mocenské skupiny, které na to mají prostředky. Drahoš to označil za pustou spekulaci a diví se, že to premiér řekl.

Prezident Miloš Zeman ani Jiří Drahoš by však nezastavili Babišovo trestní stíhání v kauze Čapí hnízdo. Zatímco Zeman ale věří tomu, že Babiš nepodváděl, Drahoš o něm má pochyby.

"Nemám důvod předpokládat, že miliardář, jako je Babiš, by podváděl kvůli 50 milionům," uvedl Zeman. Drahoš má sice o premiérovi pochyby, zdůraznil ale, že rozhodnout by měl nezávislý soud.

Diskuse mezi prezidentskými kandidáty byla rozdělena do tří částí. V první části stanovila témata Česká televize.

Druhou část určili sami voliči. „Vyjeli jsme do jedné jihočeské obce, kde oba kandidáti dostali úplně stejný počet hlasů, a říkali jsme si, že by bylo dobré, aby voliči Miloše Zemana a Jiřího Drahoše dostali možnost se obou kandidátů zeptat,“ řekl v České televizi zástupce šéfredaktora zpravodajství ČT František Lutonský. Zároveň ČT oslovila nejvyšší ústavní činitele, aby formulovali své dotazy na prezidentské kandidáty.

Mezi nimi byl například šéf sněmovny Radek Vondráček (ANO). Podle informací Deníku tuto možnost dostali i premiér Andrej Babiš (ANO), který však účast v České televizi odmítl.

Rudolfinum zvolila Česká televize pro prezidentskou debatu kvůli symbolické blízkosti k Pražskému hradu i pro jeho úlohu v dějinách Česka. „Připomeňme, že v Rudolfinu zasedalo v meziválečné době Národní shromáždění. Ostatně i Tomáš Garrigue Masaryk byl v Rudolfinu zvolen prezidentem. Já si myslím, že naše volba byla v tomhle směru poměrně jasná,“ vysvětlil v Lutonský.

Příznivci především Zemana, kteří neměli vstupenky na natáčení, se začali před Rudolfinem scházet asi hodinu a půl před začátkem přenosu. Přinesli si s sebou plakáty a transparenty na podporu současného prezidenta. Po jeho příjezdu ho bouřlivě vítali, poté se začali pozvolna rozcházet. Sešly se jich asi tři desítky. Příslušníci obou táborů si občas slovně vyměnili názory, k výraznějším konfrontacím ale nedošlo. Na pořádek dohlíželi policisté v uniformách i v civilu.

Přísnou kontrolou museli projít diváci, kteří získali do Rudolfina vstupenku. Zatímco Drahoše přišli podpořit třeba jeho bývalí protikandidáti Marek Hilšer a Michal Horáček, herečka Anna Geislerová nebo umělecký šéf Hradišťanu Jiří Pavlica, Zemanovi z publika fandí další z protikandidátů Petr Hannig, hudebník František Ringo Čech nebo režisér Zdeněk Troška. Horáček po příchodu ČTK řekl, že očekává lepší debatu než na Primě a doufá v to, že se budou řešit důležitější témata.

Druhé kolo prezidentské volby proběhne v pátek a v sobotu.