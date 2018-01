Úspory kandidátů: Zeman 12 milionů, Drahoš dva miliony

Mám dvě místnosti na Vysočině, nafukovací člun a nepočítaně knih, říkával Miloš Zeman v roce 2013, kdy se poprvé ucházel o post prezidenta republiky. Nyní, krátce před druhým kolem voleb, ve kterých se stávající hlava státu uchází o znovuzvolení, je konkrétnější.

Zemanův mluvčí Jiří Ovčáček včera uvedl, že prezident má nyní ušetřeno 12 milionů korun. Jde o celoživotní úspory, do kterých jsou započítány kromě výdělků i výnosy z knížek, které napsal, nebo o něm byly napsány. „Zdůrazňuji, že jde o částku, která je celoživotní úsporou. To znamená, že nejde o náhlé zbohatnutí,“ řekl mluvčí serveru irozhlas.cz a dodal, že Miloš Zeman by chtěl po skončení mandátu (ať už to bude kdykoliv) pořídit domek. Nyní bydlí s manželkou v Lumbeho vile v areálu Pražského hradu.

„Pokud jde o domek, nic není rozhodnuto,“ řekl včera Deníku Ovčáček na dotaz, zda by stávající prezident preferoval spíše dům v blízkosti Prahy, nebo na oblíbené Vysočině.

Připomeňme, že měsíční plat prezidenta republiky činí 252 tisíc korun a k tomu dalších 235 tisíc jako náhrada na reprezentaci. Zeman původně třetinu svého platu posílal na umoření státního dluhu, nakonec začal peníze posílat na dětská centra Klokánek.

BYT A CHATA

S kůží na trh šel v uplynulém týdnu i protikandidát Jiří Drahoš. Bývalý šéf Akademie věd a univerzitní profesor pobírá důchod 36 tisíc korun, celoživotní úspory odhaduje na dva miliony korun a jezdí pět let starým autem značky Honda. „Jsem majitelem bytu v osobním vlastnictví 4+1 v Praze a svépomocí postavené chaty na Kamýku,“ napsal Drahoš Deníku. Hrubým odhadem by se tak jeho celkový majetek mohl pohybovat do šesti milionů korun.

Funkce prezidenta republiky mimochodem nespadá pod povinná majetková přiznání, která se vkládají do centrálního registru spravovaného resortem spravedlnosti. Po letech sporů se naopak (po soudním zásahu) musel majetkovému přiznání podrobit prezidentům kancléř Vratislav Mynář. Podle přiznání vlastní 125 pozemků, má v bance 13,5 milionu korun, vlastní akcie Unipetrolu či Pražské teplárenské a dalších 60 milionů korun půjčil svým vlastním firmám. Vedle toho má například historické domy v Praze či Brně a lyžařský areál v Osvětimanech.

Mynář tvrdí, že před nástupem na post kancléře vydělal desítky milionů odprodejem podílu ve firmě na zpracování odpadu.

DOŽIVOTNÍ RENTA

Pokud by Zeman po tomto víkendu v nejvyšší ústavní funkci skončil, finančně strádat nebude. Bývalí prezidenti (dnes Václav Klaus) mají ze zákona nárok na doživotní rentu ve výši 50 tisíc korun měsíčně a k tomu dalších 50 tisíc korun jako tzv. paušální náhradu – má sloužit třeba na plat asistenta či pronájem kanceláře. Bývalá hlava státu má rovněž nárok na auto s řidičem (případně i bez řidiče). Stejně tak může využít i služeb policejní ochranky. O rentu a další výsady bývalý prezident přijde jen v případě, kdy je zvolen do parlamentu či jmenován do vlády a některých dalších zákonem vyjmenovaných institucí. Nesmí být také odsouzen za úmyslný trestný čin.