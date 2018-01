Zeman versus Drahoš. Finále voleb doprovodí válka lží

/INFOGRAFIKA/ Že bude kampaň před druhým kolem ostrá, se tušilo. Ale že necelých 24 hodin po hlasování začnou po internetu kolovat nechutnosti nejvyššího kalibru, zarazilo i mediální odborníky.

Zatímco v prvním kole si „užil“ prezident Miloš Zeman, teď se lži sypou na jeho soupeře.

V případě Zemana šlo hlavně o spekulace o jeho zdravotním stavu: kromě známého výroku o rakovině, který dementoval Zemanův osobní lékař, se internetem šíří lži o tom, že má amputovanou nohu a chodí s protézou. Ministerstvo vnitra krátce před volbami dementovalo i nepravdivou zprávu, že Zemanovi voliči nemusejí k 1. kolu chodit, protože postupuje do 2. kola automaticky.

U Drahoše pak lži padají na ještě hlubší dno. Investigativní novinář Jaroslav Kmenta včera upozornil na existenci lživého kompromitujícího materiálu na Jiřího Drahoše. Tváří se jako nově nalezená složka StB, podle které Drahoš spolupracoval s komunistickou tajnou policií, kradl nápady svým kolegům v akademii věd a má zálibu v nezletilých chlapcích. Nic z toho není pravda.

PŘIPRAVENÁ AKCE

Podle Kmenty se lživé materiály objevily poprvé už v létě 2017 a bez bližších detailů se na ně odkazovaly některé proruské weby. „Podle informací, které se ve zpravodajské komunitě šířily, měly falzifikáty údajně vykazovat vysokou hodnotu věrohodnosti, takže by zmátly širokou veřejnost,“ uvedl Kmenta, nyní redaktor časopisu Reportér. „Badatelé, kteří svazky StB prověřovali, uvedli, že šířící se informace jsou falešné. Stejně tak lživé jsou tedy i zprávy o tom, že by se v nich psalo o sexuálních úchylkách či krádežích patentů,“ zdůraznil Kmenta.

Včera se na adresu Drahoše objevila i další konspirační zpráva – byl členem Římského klubu. Organizace, která podle konspirátorů usiluje o nastolení „Nového světového řádu“. Tady ale konspirátoři střelili do vlastní nohy. Pobočku Římského klubu totiž podle dobového tisku na začátku 90. let spoluzakládal Miloš Zeman.

„Různé dezinformace o prezidentských kandidátech se objevovaly už od léta a bylo jasné, že se objeví i před druhým kolem volby, ale že to bude tak hrubé, to jsem nečekal. Tím, jak je to plošné a rychle se šířící to budí dojem dlouhodobě připravené akce,“ řekl Deníku Petr Nutil, zakladatel nezávislého webu Manipulátoři.cz. Od včerejška proto na webu i na Facebooku rozjel speciální „kampaň“, kde bude lži o kandidátech vyvracet. Tipy na dezinformace bude přijímat i od čtenářů.

Lživé zprávy (tzv. fake news) šířené internetem jsou z dlouhodobého hlediska nebezpečnější, než se zdají. „Největší nebezpečí fake news je takzvaný sleeper efekt. Ze začátku víme, že byla z nedůvěryhodného zdroje, ale za pár týdnů to zapomeneme a příště si už jen řekneme, že jsme to někde slyšeli,“ popisuje šéf Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky Josef Šlerka.

Zjevná lež přitom zasáhla též do minulých voleb. V Blesku se tehdy objevil hanlivý inzerát namířený proti Karlu Schwarzenbergovi. Ten měl podle inzerátu říci, že děkuje za podporu zástupci sudetských Němců Berndu Posseltovi. Měl také „připravovat půdu pro vrácení majetku potomkům válečných zločinců“. Nic z toho nebyla pravda. Ukázalo se, že inzerát si zadal advokát Vladimír Zavadil, před rokem 1989 důstojník StB. Zavadil pak dostal pokutu 850 tisíc od Advokátní komory.

Deník a denik.cz budou na lživé zprávy upozorňovat i v následujících dnech.