Zemana čeká druhá z televizních předvolebních debat. Drahoš v ní nebude

Prezidenta Miloše Zemana dnes čeká druhá z televizních debat před závěrečným kolem volby hlavy státu, kterou si určil. Jeho soupeř, bývalý předseda Akademie věd Jiří Drahoš, za ním do televize Barrandov nepřijde.

V podvečer se sejde s voliči v pražské Lucerně spolu s dalšími kandidáty z prvního kola - Michalem Horáčkem, Markem Hilšerem a Pavlem Fischerem. Ti mu opakovaně vyjádřili podporu. Zeman s Drahošem se před kamerami utkají až v úterý v debatě televize Prima a poté ve čtvrtek v České televizi.

Na Drahošovu podporu se večer ve zlínském městském divadle uskuteční setkání, kde vystoupí jeho manželka Eva. Sám Drahoš bude přítomen prostřednictvím telemostu. Hostem bude například astrofyzik Jiří Grygar nebo režisér Břetislav Rychlík.

Nedělní předvolební debatu s prezidentem Milošem Zemanem sledovalo na televizi Nova 1,5 milionu diváků starších 15 let. Je to zhruba 30 procent všech lidí této věkové kategorie, kteří v tu dobu měli zapnutou televizi. Vyplývá to z dat společnosti Nielsen Admosphere. Druhý z finalistů prezidentské volby Jiří Drahoš účast v debatě odmítl, přednost dal setkáním s voliči v Brně a Ostravě.

Dnešek je posledním dnem, kdy lze bez hrozby sankce zveřejnit výsledky průzkumů k prezidentským volbám. Podle šetření agentur Median a Kantar TNS pro ČT, které bylo zveřejněno v neděli, mají oba kandidáti zhruba stejnou voličskou podporu kolem 45 procent. Před prvním kolem volby se předpovědi agentur splnily, pokud šlo o silné postavení Zemana i Jiřího Drahoše, kteří nakonec postoupili do druhého kola. Volební místnosti se otevřou opět v pátek odpoledne. Kdo bude hlavou státu po dalších pět let, bude známo o den později.