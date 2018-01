Zemanovy inzeráty vzbudily nevoli. Ale také vlnu parodií

/FOTOGALERIE/ V největších listech v zemi a na billboardech napříč ČR se včera poprvé objevila inzertní kampaň objednaná Spolkem Přátel Miloše Zemana s hesly „Stop imigrantům a Drahošovi. Tato země je naše!“ Jde o oficiální inzerci, která se snaží prezidentského kandidáta Drahoše spojit s údajným „vítačstvím“.

Samotné inzeráty a forma jejich zveřejnění v Deníku vyvolala především na sociálních sítích bouřlivou reakci. Postup redakce, která kampaň podrobně okomentovala, má své zastánce i odpůrce.

„Způsob, jak se k inzerátu Přátel MZ postavil Deník, mne moc potěšil. Inzerát ano, ale s kontextem, jak má být,“ uvedl ředitel Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky Josef Šlerka.

„Deník elegantně pracuje s primitivním inzerátem na podporu Zemana. Z právního i strategického hlediska (protože by to bylo okamžitě podáno jako cenzura) nebylo rozumné tento inzertní sliz odmítnout, tak k němu doplnili vysvětlující text a použili jej jako zbraň proti jeho vlastnímu autorovi,“ podpořil redakční postup známý cestovatel Dan Přibáň.

Od některých účastníků si ale Deník vysloužil nálepku alibistů, za to, že inzerci zcela neodmítl.

Drahoš: Lži jsem čekal

„Přesně tento typ lží a dezinformací jsem očekával. Je to obyčejná pomluva. Souhlasím pouze s částí STOP IMIGRANTŮM. Nikdo z nás tady vlny imigrantů nechce,“ reagoval Drahoš. „Od počátku kampaně tyto lži vyvracím a upozorňuji na zdroje šíření. Nic víc proti tomu dělat nemohu,“ podotýká Drahoš.

Inzerát Miloše Zemana se stal inspirací pro mnoho internetových vtipálků. Nahrazují jeho tvář portréty světových vůdců, jako jsou Vladimir Putin nebo Si Ťin-pching, zvlášť vyvedená je parodie využívající hlavního hrdinu totalitního seriálu Třicet případů majora Zemana.

Lži v kampani: Drahoš chce euro za každou cenuDezinformační servery líčí Jiřího Drahoše jako „eurohujera“, který chce hned, bezpodmínečně a za všech okolností přijmout euro. Drahoš se ale vyjádřil, že bychom měli euro přijmout, až to pro nás bude výhodné, že není důvod spěchat. Řekl také, že prezident nemá naléhat na jeho přijetí, sám by se snažil pouze o zahájení debaty o euru. „Osobně si myslím, že těch ,pro‘ je více… Ale určitě bych euro netlačil proti vůli většiny odborníků i občanů,“ řekl Drahoš pro Deník. Vstup do eurozóny podle něj potrvá ještě dlouho a zřejmě nenastane ve funkčním období příštího prezidenta. Největší lži v kampani monitoruje server Manipulátoři.cz. Lži v kampani sleduje a zveřejňuje i Deník.

Podle odborníků se původní inzerát stal terčem humoru, protože sdělení vizuálu zcela záměrně polarizuje společnost a vytváří z Jiřího Drahoše a jeho stoupenců ohrožení a nepřítele.