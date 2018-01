Herci, umělci, vědci. Drahoše podporují v Kongresovém centru stovky lidí

/FOTOGALERIE, VIDEO/ Tým Jiřího Drahoše sleduje výsledky prezidentských voleb v Kongresovém centru v Praze. Do štábu se akreditovalo více novinářů než před dvěma týdny, zájem projevily téměř tři stovky novinářů. Za Drahošem přišlo také velké množství podporovatelů, kteří se mísí se zástupci médií v kuloárech, kde poskytují rozhovory. Atmosféra je napjatá.

Na sečtení hlasů po prvním kole Drahošův tým čekal v pražské La Fabrice. Příznivci a novináři ji zcela zaplnili, na dnešek si proto Drahoš pronajal větší Kongresové centrum. Novináři se v něm začali scházet už po poledni, před uzavřením volebních místností v něm bylo několik set lidí. Podle volebního týmu celkem dostalo pozvánku 800 lidí včetně novinářů.

Drahoše přišli podpořit třeba astronom Jiří Grygar, člen skupiny handicapovaných hudebníků The Tap Tap Ladislav Angelovič, který je poradcem Drahoše v problematice tělesně postižených, nebo bývalá sociálnědemokratická ministryně a místopředsedkyně Sněmovny Petra Buzková. "Pana profesora podporuju od začátku. Pan profesor je vzdělaný, moudrý a velmi slušný člověk. Myslím si, že by si Česká republika takového prezidenta zasloužila," řekla novinářům po příchodu.

Grygar míní, že výsledek voleb bude velmi těsný. "Myslím, že rozdíl bude daleko menší, než byl ve volbě mezi Karlem Schjwarzenbergem a Milošem Zemanem," řekl Grygar. Uvedl, že si Drahoše váží kvůli jeho práci pro Akademii věd, kterou podle něj odevzdával v nejlepší kondici v historii. "On je buldok, když si něco umane, tak to udělá," zdůraznil Grygar. Zvolení Drahoše si přeje kvůli tomu, že nechce, aby stát rozvrátila skupina, která "táhne zemi kamsi na východ, a dokonce do Číny".

Dorazila také řada známých herců, například Aňa Geislerová, Jan Hrušínský, Eva Holubová nebo Bolek Polívka. "Je to člověk, o kterém jsem přesvědčen, že bude Českou republiku erudovaně a důstojně zastupovat v zahraničí," vysvětlil Hrušínský, proč podporuje Drahoše. Míní, že je na jeho straně většina herců. Holubová uvedla, že by Drahoš byl nestranickým prezidentem. "Já si myslím, že profesor Jiří Drahoš by mohl být a bude sjednotitel nás občanů," uvedla Holubová.

Polívka uvedl, že doufá v Drahošovo vítězství, protože si váží jeho vzdělání a úsměvu. "Chtěl bych zůstat Evropanem," řekl Polívka, proč Drahoše podporuje. Nelíbí se mu naopak, že současný prezident Miloš Zeman "překrucuje, vykrucuje a šklebí se místo úsměvu".

Drahoš poděkoval těm, kteří volili, výsledky zatím nehodnotil

Prezidentský kandidát Jiří Drahoš poděkoval všem voličům, kteří šli k volbám. Výsledky voleb zatím nechtěl komentovat, čeká na další vývoj sčítání. Drahoš to řekl na krátké tiskové konferenci ve svém štábu v Kongresovém centru v Praze. Do volebního štábu ho doprovodila jeho manželka Eva nebo protikandidát z prvního kola Michal Horáček, který ho před druhým kolem podpořil.



Drahoše příznivci po příchodu přivítali potleskem. Na pódiu poděkoval voličům, kteří se k volbám dostavili. Zatím průběžná čísla nechtěl hodnotit. Pozdravil své krajany z Jablunkova, ze kterého pochází.



V Drahošově štábu je i Horáček. Očekával, že Zeman bude mít po začátku sčítání hlasů převahu. Bude podle něj záviset na finiši, kdy se budou sčítat hlasy z velkých měst. "Rozhodně se v téhle chvíli jeví, že pan prezident obhájí svůj úřad. Nicméně zaručené to ještě není, budu věřit, že to ještě bude napínavé," řekl Horáček. Zisk vítězství pro Drahoše ale podle něj bude velmi náročný, řekl po sečtení zhruba poloviny volebních okrsků.