V pátek 20. a v sobotu 21. září vyrazí zájemci po celé republice s výjimkou Prahy volit krajské zastupitele. Ve třetině země se zároveň v daný termín uskuteční první kolo voleb do Senátu. Přinášíme přehled, jak je možné v krajských volbách upřednostnit preferované kandidáty i jak postupovat při volbách do horní parlamentní komory.

Jak nakládat s hlasovacími lístky

Lidé mohou jít volit v pátek 20. září od 14 do 22 hodin či v sobotu 21. září od 8 do 14 hodin. Už předtím jim měla do poštovních schránek přijít obálka s hlasovacími lístky jednotlivých subjektů, jejichž kandidáti se ucházejí o mandát krajského zastupitele. Na ní je i číslo okrsku, kde dotyčný volí. Pokud jim nedorazila, vydá jim ji v daném okrsku některý z členů volební komise. Za plentou ve volební místnosti člověk jeden hlasovací lístek vloží do jiné obálky - orazítkované úřední. Prázdnou mu ji předá člen okrskové volební komise. Do úřední obálky může člověk vložit jen jeden lístek, který následně vhodí do volební urny.

Jak dát přednostní hlasy

Pakliže chce člověk v letošních krajských volbách některého z kandidátů upřednostnit, může číslo před jeho jménem zakroužkovat. Učinit tak lze maximálně u čtyř kandidátů daného subjektu. Pokud jich zakroužkuje víc, lístek pro daný subjekt je sice platný, nicméně k preferencím volební komise při sčítání hlasů nepřihlíží.

Pro srovnání: Stejný počet kroužků lze uplatnit u voleb do Poslanecké sněmovny, které se uskuteční v roce 2026. Oproti tomu při volbách do Evropského parlamentu (konaly se letos v červnu) má každý subjekt jednotnou kandidátku pro celou republiku a volič může zakroužkovat maximálně dva kandidáty.

Kolik kroužků kandidát potřebuje

Politický subjekt se do krajského zastupitelstva dostane v momentě, kdy jako celek v daném kraji získá minimálně pět procent ze všech odevzdaných hlasů. Krajským zastupitelem může být zvolen jakýkoli kandidát z listiny (včetně těch na zadních příčkách), podmínkou ale je, že jej zakroužkuje minimálně pět procent lidí, kteří lístek s daným subjektem vhodili do volební urny. Mandát krajského zastupitele je čtyřletý.

Jak volit bez preferencí

Pokud chce člověk do krajských zastupitelstev volit kandidáty v pořadí, v jakém jsou na hlasovacím lístku za sebou, žádnou úpravu na něm nečiní. Pokud tam něco připíše či zakroužkuje název subjektu (ale z lístku jsou patrné potřebné údaje), hlas pro subjekt je sice platný, je to ale zbytečné.

Pro srovnání: V komunálních volbách do zastupitelstev měst, městysů a obcí (uskuteční se v roce 2026) má oproti těm krajským volič k dispozici jen jednu plachtu se všemi subjekty i kandidáty. Zakřížkovat (nikoli zakroužkovat) při nich může jak subjekt, tak jednotlivé kandidáty.

Jaký je postup u voleb do Senátu

Volební lístky do Senátu přijdou lidem, kteří letos mohou volit, před prvním kolem (20. a 21. září) v obálce do poštovní schránky. Pokud nedorazí, vydají jim je členové komisí ve volebních místnostech. Tam volič dostane i úřední obálku s razítkem. Z lístků za plentou vybere jeden, který do ní vloží. Lístek nijak neupravuje, v úřední obálce jej vhodí do urny. Pokud žádný z kandidátů nezíská v daném obvodě v prvním kole nad padesát procent hlasů, za týden (27. a 28. září) se tam uskuteční druhé kolo senátních voleb. Před ním už voličům lístky domů nedorazí, vydá jim je některý z členů okrskové volební komise přímo ve volební místnosti. Postup je stejný jako u prvního kola - do úřední obálky, kterou vhodí do urny, volič vloží jen jeden lístek, který nijak neupravuje. Senátní volby se v daný termín konají ve třetině obvodů, v dalších budou za dva a čtyři roky. Mandát senátora je šestiletý.

Kdy je hlas neplatný

Podmínkou odvolení je splnění tajné volby. Volič se proto musí odebrat za volební plentu, jinak mu nebude umožněno hlasovat. Pozor je také potřeba dávat u vkládání lístků od obálky. „Volič musí dbát na to, aby do úřední obálky vložil pouze jeden hlasovací lístek, jinak je hlas voliče neplatný. Při souběhu voleb musí být hlasovací lístek vložen do úřední obálky téže barvy, jinak je hlas voliče také neplatný. Neplatné jsou rovněž hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, které jsou přetržené, a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky,“ upřesnily pokyny ministerstva vnitra.