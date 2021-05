Pošlete důrazný vzkaz politikům před volbami. Hlasujte ve velké anketě Deníku

Ať politici slyší váš hlas. Hlasujte ve velké anketě Deníku. Dál s Babišem a jeho vládou, nebo s novým premiérem a novou koalicí? I to bude jedna z hlavních otázek, na kterou svým hlasováním odpovědí lidé v nadcházejících volbách do Poslanecké sněmovny. Hlasování do dolní komory parlamentu vyhlásil prezident na 8. a 9. října 2021 (pokud se sněmovna sama nerozpustí dříve).

Velká anketa Deníku: Volby 2021 | Foto: Deník

Zvládla vláda uplynulé čtyři roky včetně kritického období pandemie? Přicházela opozice s konstruktivními návrhy? Co udělat pro to, aby se Česká republika nepropadla do ekonomické krize spojené s dalším zadlužováním? V čem nás změnila pandemie? V Deníku se pomocí tradiční ankety (do níž pravidelně přispívají tisíce našich čtenářů) chceme zeptat na to, jak se vám v uplynulých čtyřech letech žilo a které věci považujete za důležité pro další rozvoj naší země. Na základě vašich odpovědí a příběhů připravíme seriál předvolebních článků a grafik o tom, jaké chceme mít Česko po těchto volbách. Jak hlasovat?



Odpovídejte v unikátním dotazníku, který vychází v pátečním tištěném Deníku. Hlasovat lze i elektronicky, a to vyplněním formuláře ZDE