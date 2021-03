Spor o volební zákon: Bendovu návrhu chybí většinová podpora

Vypadalo to na hladký průběh, ale přesto se jednání o volebním zákoně zadrhlo. Může za to pozměňovací návrh předsedy ústavně právního výboru sněmovny Marka Bendy (ODS), který tento garanční orgán ve středu schválil. V daném případě to ale neznamená, že jde o definitivní razítko na jeho podobě. Na ní se totiž musejí dohodnout především straničtí šéfové a obě parlamentní komory.

O volebním zákoně se i nadále vedou vášnivé diskuze. | Foto: Deník / Lukáš Prokeš

S čím tedy Benda přišel? Vychází z doporučení, jež ve svém nálezu nastínil Ústavní soud. Především jde o ponechání čtrnácti volebních krajů a přepočítávací systém, který ctí pravidla poměrného zastoupení a zohledňuje váhu hlasů bez ohledu na velikost kraje. Ponechávái kvorum pro koalice, které má činit osm a jedenáct procent. „Nyní nás bude čekat druhé čtení na plénu sněmovny a posléze nalezení shody nad konečným zněním se Senátem. Jsem přesvědčen, že se domluvíme," uvedl Benda.

Tak jednoduché to ale nebude. S jeho předlohou totiž nesouhlasí Piráti a STAN, kteří mají v Senátu většinu. „Bendův návrh znamená nejen menší poměrnost rozdělení mandátů a upřednostnění větších stran na úkor těch menších. Ale hlavně zavádí pravidlo, že výběr poslanců bude zčásti v rukou vedení politických stran, nikoliv voličů," řekl místopředseda sněmovny za Piráty Vojtěch Pikal. Podle jeho názoru by méně úspěšné strany mohly tímto „administrativním" způsobem dosadit až polovinu poslanců. „Narušení principu, že ve volbách mají poslední slovo voliči, v žádném případně nepodpoříme a budeme se proti tomu stavět všemi prostředky," dodal Pikal. Poměrný Imperialiho systém, který obsahuje Bendův podnět, stejně jako vyšší načítací klauzuli u koalic, jsou přitom Piráti ochotni podpořit.

„Nemůžeme jednu nespravedlnost nahradit jinou, navíc podle všeho protiústavní. Složení sněmovny musí odpovídat vůli voličů, ne rozhodnutí stran. Řešení je přitom jednoduché, poměrný systém věrně odrážející vůli voličů je obsažen v návrhu KDU-ČSL, vlády i Senátu. Tento směr budeme i nadále prosazovat," sdělil předseda poslaneckého klubu STAN Jan Farský.

Chybný pohled

Marek Benda tento pohled odmítá. Podle něj by stranické sekretariáty v žádném případě nevybíraly do sněmovny poslance podle jejich loajality, ale na základě regionálního principu. Ten by umožnil vyrovnat rozdíly v krajském zastoupení. Zásadní spor se tedy povede kolem rozdělování mandátů ve druhém skrutiniu. Poslankyně hnutí ANO Helena Válková je přesvědčena, že dolní komora by mohla volební pravidla schválit nejpozději v polovině dubna.