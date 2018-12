Volby by s přehledem vyhrálo ANO před ODS a Piráty

Volby do Poslanecké sněmovny by v prosinci znovu suverénně vyhrálo ANO se ziskem 33,5 procenta hlasů. Z aktuálního volebního modelu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM) vyplývá, že hnutí premiéra Andreje Babiše by dostalo víc hlasů, než kolik má druhá ODS a třetí Piráti dohromady.

Občanští demokraté mají nyní podporu 14,5 procenta lidí, Piráty by volilo 14 procent občanů. Oproti listopadu ANO posílilo o čtyři procentní body, mírně si pohoršilo hnutí SPD, pozice ostatních stran se výrazně nezměnily. Komunistům by nyní dalo hlas deset procent voličů, sociálním demokratům 9,5 procenta. Ostatní sněmovní strany, tedy TOP 09, SPD, KDU-ČSL a STAN, na pětiprocentní hranici nedosáhly. Podle analytiků CVVM nelze s určitostí říct, zda by se do Sněmovny tato uskupení momentálně dostala, mimo jiné kvůli váhání voličů mezi několika stranami. Pokud by se v prosinci konaly sněmovní volby, přišlo by k nim podle CVVM 61 procent občanů.

Autor: ČTK