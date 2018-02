Volby by znovu vyhrálo ANO, ukázal průzkum. TOP 09 a Starostové by neuspěli

Vítězem voleb by se v lednu stalo ANO, které by získalo 30,5 procenta. Vyplývá to z volebního modelu Centra pro výzkum veřejného mínění. ČSSD pak získalo spolu s Piráty podporu 12,5 procenta, ODS 12 procent a komunisté osm. SPD by podpořila 7,5 procenta voličů a lidovce pět procent.

Podle modelu by se však do Sněmovny nedostala TOP 09, která získala pouhá čtyři procenta ani Starostové se třemi procenty. Podpora Svobodných a Zelených je shodně na úrovni 1,5 procenta. Podle CVVM však žádná ze stran oproti měření v prosinci 2017 nezaznamenala statisticky významný posun. "Ani v případě změn hodnot u ANO a ČSSD není tento rozdíl statisticky významný a nelze tedy v tuto chvíli říci, zda je způsoben změnou názorů populace nebo náhodným kolísáním měření," uvedla agentura. ČTĚTE TAKÉ: Ne, zaznělo jasně od předsedy ODS Fialy. Spolupráci s ANO si neumí představit Při pohledu na stranické preference, které představují aktuální rozložení sympatií k politickým stranám v celé společnosti a nelze je zaměňovat s volebním modelem nebo předpovědí reálného volebního chování, resp. volební prognózou, je podpora ANO 22,5 procenta, Pirátů 10 procenta a ČSSD 9,5 procenta. ODS by preferovalo 8,5 procenta, KSČM 5,5 procenta a SPD pět procent lidí. Jak výzkum však podotýká, při interpretaci stranických preferencí je nutno brát zřetel na to, že do souboru je zahrnuta i přibližně třetina populace, která k žádné straně neinklinuje, případně není ochotna zúčastnit se voleb. Stranické preference vycházejí z otevřené otázky ohledně volby strany položené všem respondentům, kteří nevylučují účast u voleb, a z otázky na volební účast. Voleb by se podle vlastního vyjádření zúčastnilo 66 procent oprávněných voličů. V grafu 3 vidíme srovnání výsledků volebního modelu CVVM z prosince 2017 a ledna 2018. Lze pozorovat pokles hodnot ve volebním modelu u ANO a jistý nárůst u ČSSD. Ani v jednom z případů není ovšem tento rozdíl statisticky významný a nelze tedy v tuto chvíli říci, zda je způsoben změnou názorů populace nebo náhodným kolísáním měření. Do průzkumu, který probíhal od 15. do 24. ledna, se zapojilo celkem 1086 respondentů. ČTĚTE TAKÉ: Zákon o referendu? S ANO ho projednají KSČM, SPD a Piráti

Autor: Andrea Gričová