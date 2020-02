Volby by vyhrálo ANO. Polepšila si ODS, Piráti mírně ztratili

ODS by podle volebního modelu agentury Median v lednových volbách do Sněmovny skončila druhá a předstihla by Piráty, kteří mírně ztratili. První by bylo nadále hnutí ANO. Pod pětiprocentní hranicí pro vstup do dolní komory by z hlavních sněmovních uskupení zůstala TOP 09. Výsledky průzkumu dnes Median poskytl ČTK.

Předseda Občanské demokratické strany Petr Fiala (třetí zleva) a členové předsednictva strany (zleva) Martin Kupka, Alexandra Udženija, Zbyněk Stanjura, Miloš Vystrčil a Martin Baxa zahájili 9. října 2019 v Praze novou kampaň ODS | Foto: ČTK

ANO by podobně jako podle předchozího listopadového šetření Medianu volilo 30 procent lidí. ODS si polepšila na 14 procent, což je nárůst o 1,5 procentního bodu. Piráti naopak spadli na 11,5 procenta, což je pokles o jeden procentní bod. Demonstrace napříč Českem. Milion chvilek chystá další sérii protestů Přečíst článek › Čtvrtí by podle volebního modelu skončili komunisté s osmi procenty před SPD se 7,5 procenta a ČSSD se sedmi procenty hlasů. Starostové by měli šest procent, KDU-ČSL pět procent a TOP 09 by dostala 4,5 procenta hlasů. Tato tři uskupení mají podle Medianu s ohledem na potenciální výši zisků a na statistickou odchylku podobnou šanci na vstup do Sněmovny. Zelení i Trikolóra měli shodně podporu dvou procent voličů. Předpokládané zisky stran jsou zaokrouhleny na půl procenta. Statistická odchylka činí kolem půl procentního bodu u malých stran a až 3,5 procenta u největších stran, uvedl Median. Křeček nastupuje. Čí práva bude chránit? Přečíst článek ›

Autor: ČTK