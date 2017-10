Volby inženýrským pohledem aneb jak chápat volební čísla

Před volbami nás média zavalují nepřesnými čísly průzkumů, ale po volbách už se obvykle spokojí jen s odevzdanými procenty a získanými mandáty. K pochopení výsledku voleb je to však málo.

Začněme celkovými čísly. Platných hlasů bylo odevzdáno celkem 5 060 759 z 8 374 501 oprávněných voličů, to je 60,4 procenta. Téměř 40 procent voličů (tedy 3,3 mil.) nevolilo. Vítězné hnutí ANO volilo 1 500 113 voličů, tedy 17,9 procenta oprávněných voličů.

Naopak nejméně hlasů z letošních parlamentních stran dostalo hnutí STAN. Jeho 262 157 hlasů tvoří 3,1 procenta voličů. Strany, které jsou ve sněmovně, získaly celkem 4 744 100 hlasů, což reprezentuje 56,6 procenta oprávněných voličů.

(Ne)spravedlivý přepočet

D’Hondtova metoda způsobuje naprosto odlišný počet hlasů na mandát. Vítěznému hnutí ANO stačilo na zisk mandátu 19 232 hlasů. Poslední STAN potřeboval na stejný jeden mandát hlasů 43 693, tedy 2,3x více. Nebo jinak řečeno, kdyby potřebovalo ANO na mandát stejný počet hlasů jako STAN, nemělo by 78 mandátů, ale 34. Pokud bychom přepočítávali hlasy na mandáty pouze aritmeticky, mělo by ANO 63 mandáty a STAN 11.

To ukazuje, co způsobuje přepočítávání hlasů. Shrňme: Zatímco 3,1 procenta voličů získalo ve sněmovně 3 procent hlasů v případě Starostů, v případě ANO 18 procent voličů vytvořilo 43,5 procenta mandátu. Tak funguje D’Hondtova metoda.

Mluví se o vysokém poklesu hlasů TOP 09. V minulých volbách získali 596 357 hlasů, letos 268 811. Jenže minule šli do voleb se Starosty. Ti letos získali 262 157. Pokud sečteme letošní voliče Topky a STAN, je to celkem 530 968 a to je jen o 65 389 méně, než minule. Roli v tomto poklesu nepochybně hrála nejistota, že některá z letos samostatně kandidujících stran nepřekročí pětiprocentní hranici.

Naučte se počítat

Z těchto čísel plyne jednoznačný závěr. Pokud chtějí strany s potenciálem mezi 5 až 10 procent hrát ve sněmovně smysluplnou roli, nebo pokud dokonce chtějí sestavovat vládu, musí se dohodnout před volbami a jít do voleb společně. Z uvedených příkladů jasně vidíme, že povolební koalice může potřebovat více než dvojnásobný počet získaných hlasů na stejný počet mandátů, než by stačilo při předvolební alianci.

K úspěchu je zapotřebí dvojí: znalost trojčlenky a politické uvažování. Nevím, která z těchto schopností politikům chybí, ale chtějí-li uspět, potřebují obojí.

Přes 2 miliony voličů hlasovalo celkem pro ANO a SPD. Dvě strany, které považujeme za nesystémové. Ve sněmovně mají přesně polovinu mandátů. Ve skutečnosti získaly 43 procent z odevzdaných hlasů a 24 procent hlasů oprávněných voličů. Čtvrtina (ne polovina) našich spoluobčanů tedy hlasovala pro strany, které nabízejí, že se o ně postarají. ANO slibuje, že bude stát řídit jako firmu.

Její voliči tomu rozumějí. Chodí do práce, dostávají zaplaceno a o vše ostatní se stará někdo jiný tam nahoře. ANO je ochrání před nejistotou. Je jedno, jestli mají její představitelé nějaké osobní problémy s korupcí nebo nemají. To s klidem voličů nesouvisí.

SPD k tomuto klidu a jistotě obživy ještě dodává, že se volič nemusí bát, že by mu nějaký přistěhovalec bral jeho peníze nebo že by snad dokonce ohrozil jeho bezpečnost. Tak jednoduché to je a hledat za úspěchem pánů Babiše a Okamury něco jiného, je zbytečné.

Touha po zachování základních jistot spolu s D’Hondtovou metodou vyhrály letošní volby.

Autor je předseda představenstva a generální ředitel VLTAVA LABE MEDIA