Lidé musí do místností vstupovat s rouškou a po příchodu si dezinfikovat ruce. Pokud vlastní roušku nebudou mít, volební komise jim nabídne k použití jednorázovou ochranu dýchacích cest.

Pokud si však lidé roušku odmítnou nasadit, hlas mohou přesto odevzdat. Čeká je však sankce v přestupkovém řízení.

"Pokud si volič nebude chtít nasadit roušku, v takovém případě komise musí nechat voliče odvolit. Absence roušky nemůže jít na úkor volebního práva," říká náměstek ministra vnitra Petr Mlsna.

Lidé, kteří jsou v karanténě, nemohou v klasických volebních místnostech hlasovat. Hlasovat mohli buď z auta ve středu od 07:00 do 15:00 ve svém okrese, nebo museli na příslušném krajském úřadě do čtvrtečních 20:00 požádat o hlasování do mobilní urny, kterou přinese speciální volební komise.

Volební místnosti se otevírají 2. října ve 14.00 a budou trvat do 22.00 hodin. V sobotu 3. října pak budou voliči moci rozhodovat od 8.00 do 14.00 hodin.

Jak při volbách neudělat chybu a mít platný hlas? Přečtěte si manuál:

Potvrzení o karanténě

U obou těchto způsobů hlasování se musí volič prokázat i potvrzením o nařízené karanténě. Nemusí být papírové, postačí i e-neschopenka od lékaře nebo sms z odběrové stanice potvrzující pozitivní test na covid-19. Pokud však se však volič dostane do karantény po čtvrtečních 20:00, nebude už mít možnost hlasovat.

Podle Mlsny by nebylo možné hlasování logisticky zvládnout. Zároveň by hrozilo riziko dvojího hlasování, pokud by volič stihl například v pátek odhlasovat a následně v sobotu žádal o speciální volební urnu.

Před čtyřmi lety krajské volby vyhrálo hnutí ANO s 21 procenty hlasů (176 mandátů), druhá byla ČSSD s 15,2 procenty (125 mandátů), třetí KSČM s 10,2 procenty (86 mandátů). Následovaly ODS s 9,5 procenty (76 mandátů), KDU-ČSL s 6,3 procenty (42 mandátů), koalice SPO a SPD s 4,7 procenty (30 mandátů), STAN se 4 procenty (24 mandátů) a TOP 09 s 3,4 procenty (12 mandátů).

V letošních volbách ANO, stejně jako ČSSD, obhajuje pět hejtmanských postů, KSČM, KDU-ČSL a STAN po jednom. V hejtmanské práci chtějí pokračovat Bohumil Šimek, Ivo Vondrák, Ladislav Okleštěk, Jaroslava Pokorná Jermanová a Petr Kubis (za ANO), Martin Netolický, Jiří Štěpán, Ivana Stráská, Jiří Běhounek (za ČSSD) či Jiří Čunek (KDU-ČSL) a Martin Půta (STAN/SLK). V případě senátních voleb se volí ve 27 senátních obvodech z celkem 81.

Do Senátu se volí zákonodárci většinovým dvoukolovým systémem. Pokud jeden z kandidátů nezíská v prvním kole nadpoloviční podporu, postupují dva nejúspěšnější do druhého kola, které se uskuteční v pátek 9. a v sobotu 10. října.

Volit může občan ČR, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let. Ve druhém kole senátních voleb může volit i občan ČR, který alespoň druhý den jeho konání dosáhl věku nejméně 18 let.

V senátních volbách lze použít voličský průkaz. Ten opravňuje volit kdekoli ve volebním obvodě, v němž je volič přihlášen k trvalému pobytu. Voliči žijící trvale v zahraničí si mohou zažádat o voličský průkaz pouze pro volby v Senátu.