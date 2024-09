V oblastech postižených povodněmi se stále vypořádávají s vážnými následky ničivých záplav. Obyvatelé si například stále snaží obnovit dodávky elektřiny do svých domovů. Vláda i přesto, že část zaplavených obcí zůstává paralyzovaná, odmítla odložit volby do krajů a Senátu. Hlavním argumentem je nedostatek času, který by byl potřeba na úpravu legislativy. Premiér Petr Fiala ale v debatě Deníku 15 minut Kateřiny Perknerové ubezpečil, že i přes polní podmínky je vláda schopná zaručit rovné volby i pro voliče z postižených obcí. Předseda opozičního hnutí ANO Andrej Babiš považuje za důležité, aby mohl volit každý, kdo chce. V debatě Deníku upozornil, že kvůli znemožnění občanům volit by se mohly objevit žaloby na stát.

Premiér Petr Fiala z ODS v debatě Deníku 15 minut Kateřiny Perknerové uvedl, že na změnu zákona by vláda měla jen dva dny, což by bylo extrémně složité. Zákon by museli schválit poslanci, senátoři i podepsat prezident. Není to ale jediný důvod. „Podle mě by to nebylo hlavně ani legitimní. Protože na většině území je úplně bez problémů možné uskutečnit volby. Ten problém se může týkat pětatřiceti obcí z více než šesti tisíc v České republice,“ okomentoval v debatě Deníku 15 minut Kateřiny Perknerové premiér. Pro změnu zákona by bylo navíc nutné vyhlásit nouzový stav.

Možnost, že by se volby mohly odložit jen v zaplavených oblastech a ve zbytku republiky proběhly, by mohla narazit na právní rozpory kvůli podmínce rovných a tajných voleb. „Výsledky by se musely utajit, což může být problematické,“ zdůvodnil Deníku ústavní právník Aleš Gerloch.

Předseda vlády ujistil, že všichni voliči ze zatopených oblastí budou mít možnost odvolit. „Z těch pětatřiceti obcí bude mít větší problém zhruba třetina. Všude tam jsme schopni pomoci. Už probíhají přípravné práce, dodání volebních lístků, zajištění lidí do volebních komisí, vydávání náhradních dokladů,“ ujistil ve čtvrteční debatě Deníku.

K odložení voleb chtěl vládu přesvědčit především primátor zaplavené Opavy Tomáš Navrátil (ANO). „Některé volební místnosti jsou zaplavené, možná ani nebudeme moci roznést volební lístky, nebudeme moci zajistit ani zaměstnance, kteří by tu službu zajistili. Máme vyhlášeno, že mají nárok na neplacené volno, pokud jejich domy byly zasaženy povodní,“ uvedl už v pondělí.

Primátor musí dostat nové volební lístky

Ke stavu v Opavě se vyjádřil i Navrátilův stranický šéf, předseda hnutí ANO Andrej Babiš. „Primátor Opavy zítra do desíti hodin dopoledne musí dostat třicet tisíc náhradních volebních lístků. Má 59 volebních místností, z toho třináct zasažených povodní, hlavně sídliště Kateřinky, kde je dvanáct tisíc obyvatel,“ poznamenal ve čtvrtek v debatě Deníku expremiér.

Rozhodnutí vlády více komentovat ale nechtěl. „Vláda se tak rozhodla, primátor je proti, ale má smůlu. Podstatné je, že vláda potvrdila a garantuje, že lidé budou mít možnost volit. Radil jsem se s ústavním právníkem a riziko je jediné - pokud by nějaký občan žaloval stát, že chtěl volit a nemohl. Je potřeba, aby lidé, kteří chtějí volit, měli tu možnost. I když určitě na to mnozí nyní nemyslí, protože mají jiné starosti, je to strašná katastrofa,“ doplnil Babiš.

Situace v zasažených oblastech je nadále náročná. Například v Krnově ve čtvrtek stále zasahovala armáda s těžkou technikou. „Koordinujeme její činnost. Chtěl bych také moc poděkovat enormnímu úsilí pracovníků Krnovských vodovodů a kanalizací, kteří ve dne v noci pracují na obnově své sítě. To stejné platí o týmu Technických služeb. Děkuji i maminkám, tatínkům a dalším dobrovolníkům, kteří makají na školách a školkách, aby mohly co nejdříve rozjet plný provoz,“ popsal na sociálních sítích starosta města Tomáš Hradil (Krnovští patrioti). I v Krnově, stejně jako třeba v Opavě, se stále pracuje na obnovení elektřiny.