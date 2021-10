Hlasovat ve volbách i v referendu je možné tradičně dnes od 14:00 do 22:00 a v sobotu od 08:00 do 14:00.

Například v Pardubicích budou lidé rozhodovat o tom, zda mají být při opravě historické Zelené brány obnoveny vnější omítky. Brána nemá omítku přes sto let, zdivo poškozují teplotní rozdíly. Město disponuje posudky, jeden je pro zachování současného stavu, druhý doporučuje omítnutí.

Společně s volbami do Poslanecké sněmovny se dnes a v sobotu konají ve více než dvaceti městech a obcích České republiky místní referenda. Občané v nich budou rozhodovat mimo jiné o výstavbě obchodních či průmyslových zón, kanalizace, zimního stadionu, obchvatu obce, relaxační zóny, požární zbrojnice i jelení obory. Lidé mohou ovlivnit osud nemocnice, opravu zámku, kácení stromů, rozšíření lomu nebo podobu křižovatky.

