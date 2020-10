JDE O NÁM O KAŽDÝ HLAS. STAČÍ JEDEN



Volební výsledky bývají těsné, ale to, co se o víkendu stalo na Vysočině, je extrém. Tamější koalici Pro TOP Vysočinu chyběl ke vstupu do zastupitelstva jeden jediný hlas. Dostali 7972 hlasovacích lístků, potřebovali jich ale 7973. Takže zástupci koalice možná nechají výsledky přepočítat. A kde ten jeden osudný hlas skončil? Politici si sypali popel na hlavu. Třeba místostarosta Havlíčkova Brodu a šestka na kandidátce se „přiznal“ hned v sobotu. „Jedna seniorka mě poprosila, jestli bych ji dovezl k volbám, že nám chce dát hlas. Já jsem ale neměl čas, a tak jsem se jí omluvil, že už musím jet do Jihlavy,“ litoval. Z toho plyne jasné ponaučení: Koho v mládí svezeš, ve stáří se ti hlasem odvděčí.

HLAVNĚ NESAHAT!

Celé volby byly ve znamení zvýšených hygienických opatření. Komise i voliči byli v rouškách, dezinfikovaly se ruce, lidé stáli dva metry před stolem a na povel si voliči museli sundávat roušku, aby odhalili svou pravou tvář. Někde ale komise vymýšlely i další „zlepšováky“. Třeba ve středočeských Louňovicích pod Blaníkem sahali komisaři na občanské průkazy tak, že je uchopili do kolíčku na prádlo a po ztotožnění je kolíčkem podali zase zpátky. Totéž se dělalo v Olomouci. Roman Prymula tleská!



VOLEBNÍ SUPERMARKET

To by snad ani nebyly volby, kdyby se v severočeské Bílině neprošetřovalo možné kupčení s hlasy. Přede dvěma lety tam policie prověřovala, zda část lidí nebrala až 400 korun za hlas konkrétní straně. A i letos se tam volební komise vyděsila, když v pátek k urnám dorazila skupina zmatených voličů, kteří se podle komisařů chovali chaoticky a nevěděli, jak hlasovat. Pozvána proto byla policie. Po sečtení hlasů se ale ukázalo, že účast byla jen nepatrně vyšší než obvykle, takže z toho možná tentokrát žádný skandál nebude. Ruku na srdce: ono těch zmatených voličů pobíhalo kolem uren asi více, a to v celé ČR. A nešlo o peníze.

HASIČ, NEBO ELEKTRIKÁŘ?

O víkendu pořádně foukalo, hlavně na Moravě. A své o tom vědí v obci Vrchy na Novojičínsku. Hodinu před uzavřením volební místnosti vypadl proud. Hrozilo, že nebude možné dokončit volby a odeslat výsledky. Opravárenské čety elektromontérů kvůli silnému větru nestíhaly. Ale jsme v Česku. Co Čech, to hasič. „Tak jsme povolali jednotku hasičů s elektrocentrálou, hasiči ji venku nastartovali, napojili prodlužovačky, a tak jsme to zprovoznili,“ popsala starostka Vrchů. Volební apokalypsa tak byla zažehnána.



DOBRÝ SKUTEK

V neděli – na svátek svatého Františka z Assisi – je Mezinárodní den zvířat. Už dopředu ho oslavila předsedkyně volební komise ve středočeském Kamberku. Cestou k volbám našla zraněnou vlaštovku. „Potkala jsem ji v Předbořicích, seděla na krajnici. Tak jsem ji vzala s sebou. Je tu s námi od pátku v krabici od bot přikrytá modrou volební obálkou. Hned po sečtení hlasů ji povezu do záchranné stanice ve Vlašimi, protože si pro ni nechtěli přijet,“ popsala předsedkyně kamberské volební komise. Nejen svatý František z toho má radost. Všem Františkům bez rozdílu gratulujeme.