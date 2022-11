K ODS podle analytičky Kantaru Nikoly Kopáčová nejčastěji přecházejí lidé, kteří v minulosti volili některou ze stran vládní pětikoalice. „To znamená, že vládní strany si přetahují voliče zejména mezi sebou,“ uvedla v ČT Kopáčová. Naopak od nejsilnějšího opozičního hnutí podle ní lidé k jiným subjektům tolik neodcházejí, spíše míří mezi nevoliče. „Mnoho voličů ANO totiž nezvažuje žádnou další stranu. Nemají zkrátka alternativu, a pokud ztratí motivaci volit hnutí ANO, tak obvykle k volbám nejdou vůbec,“ řekla Kopáčová.

Politolog Lubomír Kopeček: Ideální soupeř pro Babiše? Nerudová

Jako třetí nejsilnější strana vyšli z volebního modelu Piráti se ziskem 11,5 procenta hlasů. Pro SPD by hlasovalo 11 procent voličů. Do Sněmovny by se dostalo ještě hnutí STAN se šesti procenty a TOP 09 s 5,5 procenty hlasů.

Pod pětiprocentní hranicí

Pod hranicí pro vstup do Sněmovny by zůstali mimo jiné lidovci a sociální demokraté. Obě stranám model přisuzuje 3,5 procenta hlasů. Komunistům a hnutí Přísaha by dalo hlas 2,5 procenta voličů a Trikoloře dvě procenta.

Pokud by do voleb nešly strany jednotlivě, ale v koalicích jako v loňských sněmovních volbách, zvítězilo by i letos v říjnu Spolu. Koalici tvořené ODS, TOP 09 a KDU-ČSL by dalo hlas 31,5 procenta voličů, což je o tři procentní body více než v září. Lépe by na tom byla i společná kandidátka Pirátů a STAN, kterou by podpořilo 14 procent hlasujících, což představuje nárůst o dva body.

Volební model Deníku: V boji o Hrad vede Pavel před Babišem. Posiluje i Nerudová

Naopak ANO v modelu s koalicemi oproti září 3,5 procentního bodu ztratilo. Pro nejsilnější opoziční subjekt by v současnosti hlasovalo 28 procent voličů. O půl bodu by si pohoršila také SPD, kterou by volilo 11,5 procenta hlasujících.

Spokojených obyvatel přibylo

Kromě volebních preferencí zajímala autory průzkumu také spokojenost obyvatel s politickou situací v zemi. Jako dobrou či velmi dobrou ji v říjnu hodnotilo 27 procent respondentů.

Bylo to o pět procentních bodů více než letos v září.

Průzkum provedla agentura Kantar CZ v období od 17. října do 4. listopadu. Zapojilo se do něj tisíc respondentů.