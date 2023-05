Volby by vyhrálo ANO, jeho podpora ale klesá. Posilují Piráti

ČTK

Nejvyšší voličské preference si i v dubnu udrželo hnutí ANO, nicméně po několikaměsíčním růstu podle modelu agentury Median klesly. Hnutí by tak volilo 31 procent lidí. Druhé místo by v případných dubnových volbách obsadila ODS s podobným výsledkem jako v březnu, a to s 15 procenty hlasů. Třetí by byli Piráti, kteří posílili na 10,5 procenta, a prohodili si tak místo s SPD. Toto hnutí naopak oslabilo a skončilo by na čtvrtém místě s 8,5 procenta. Hnutí STAN by dostalo 7,5 procenta hlasů a nad pěti procenty potřebnými pro vstup do Sněmovny by ještě skončila KDU-ČSL, která si od března polepšilo.

Volby - ilustrační foto. | Foto: Deník/Lukáš Prokeš