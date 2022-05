Z podobných pozic ostřeluje kabinet i šéf ANO Andrej Babiš, který nabízí recepty v podobě snižování DPH na energie a potraviny či zastropování cen pohonných hmot. Nezapomíná přitom zdůrazňovat, že pětikoalice nedělá „pro naše lidi nic“.

A s čím přichází nováček v pelotonu Ivo Mareš? „Chci se zasadit o to, aby se Česká republika nepropadala do chudoby, což reálně hrozí. Udělám vše, aby se situace lidí s nízkými příjmy a důchody změnila,“ uvedl. Mareš je přesvědčen, že přímo volený prezident má velký vliv, a jak sám říká, svou autoritou může uvést věci do pohybu.

Na prezidentském pravoboku těsno. Babiš se posouvá doleva

O Hrad chtějí usilovat také podnikatelé Karel Janeček, Karel Diviš nebo Tomáš Březina. A objevují se i jména komika Miloše Knora nebo advokátky Kláry Long Slámové. Politolog Lukáš Valeš míní, že je až překvapující, kolik lidí si na kandidaturu troufá, přičemž strany si zápas o tuto nejvyšší funkci nechaly utéct. „Stává se z toho festival více či méně obskurních figur,“ sdělil Deníku Valeš.

Éra velkých listopadových osobností podle něj končí a současná politika nevyprodukovala nikoho, kdo by dokázal žezlo po třech navýsost politických prezidentech převzít. „Vše ale nahrává Babišovi, který se bude stavět do role spasitele,“ říká Valeš. Bývalému premiérovi může prospět i to, že od něj dal Zeman ruce pryč. I tak bude sbírat hlasy sympatizantů ANO, KSČM či SPD.

Reklama zadarmo

Valešův kolega Jan Kubáček vidí motivaci zájemců v touze zviditelnit se. „Politika se stává showbyznysem a většinu uchazečů uspokojí už jen fakt, že se o nich bude mluvit. Je to reklama zadarmo,“ uvedl pro Deník.

A kdo má podle něj šanci uspět? „Musí to člověk, který umí vystupovat a zvládne televizní debaty. Lidé budou od kandidátů očekávat, že budou vědět, jak řešit složitou ekonomickou situaci. Hubené časy mohou pomoci Josefu Středulovi, který je dobrý rétor a umí udávat tón diskuse. Bude se ale muset trochu zcivilnit, aby voliče přesvědčil, že není odborář bafuňář,“ soudí Kubáček.