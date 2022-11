Prezidentský souboj Deníku: Pokud vyhraje Babiš či Hilšer, Mynáře vystřídá žena

Ministerstvo odmítlo registrovat například podnikatele Tomáše Březinu, Karla Diviše a Karla Janečka. Úřad vyřadil část občanských podpisů na podporu jejich kandidatur jako neplatných. Kandidáti museli doložit nominaci podporou minimálně deseti senátorů, 20 poslanců nebo 50 tisíc řadových občanů. Odmítnutí kandidáti se budou moci do 30. listopadu odvolat k Nejvyššímu správnímu soudu. Soud má podle Vokáče na rozhodnutí 15 dnů, Státní volební komise by tak měla zaregistrovaným kandidátům vylosovat volební čísla v rozmezí od 1. do 16. prosince.

Nejblíže minimálnímu požadovanému počtu občanských podpisů byl Diviš, jemuž z 63 210 podpisů ministerstvo uznalo 49 884 platných, uvedl ředitel ministerského odboru voleb Tomáš Jírovec.

Vnitro u Diviše zjistilo na dvou kontrolních vzorcích chybovost podpisů 17 a 19 procent. Nejvyšší chybovost podpisů měl podle Jírovce Janeček, a to 33 a 32 procent. Janečkovi proto vnitro započítalo ze 74 208 podpisů jen 48 091. Březinovi ministerstvo ze 65 911 podpisů uznalo 45 894. V případě Březiny dosáhla chybovost 27 až 31 procent, uvedl Jírovec.

Diviš a Janeček se odvolají proti vyřazení z voleb



Podnikatelé Karel Diviš a Karel Janeček se odvolají proti rozhodnutí ministerstva vnitra, které je nezaregistrovalo do lednových voleb. „Nesouhlasí nám celkový počet odevzdaných podpisů,“ zdůvodnil Diviš chystané odvolání k Nejvyššímu správnímu soudu.



Janeček v reakci, kterou ČTK poskytla jeho mluvčí Nikol Klevcovová, uvedl, že odevzdal více než 73 tisíc podpisů, které se svým týmem poctivě procházel. „Nečitelné či špatně vyplněné podpisy jsme předem vyřadili,“ uvedl. „Takto vysokou chybovost nelze statisticky dost dobře vysvětlit,“ poznamenal Janeček. „Situaci zanalyzujeme a věřím, že najdeme příčinu. Každopádně se odvolám a v zákonné lhůtě požádám o přezkoumání,“ doplnil.

Aktivista Pavel Zítko z Kadaně, který tvrdí, že předložil minimálně požadovaných 50 tisíc podpisů, jich po překontrolování petičních listin dodal podle Jírovce pouze 15 589. Zítko se podle Jírovce pokoušel ještě ve čtvrtek dodat další podpisy občanů, zákon to ale neumožňuje.

Hlavně pro nedostatek podpisů, ale i pro další vady přihlášky nebyli zaregistrováni podnikatelka a někdejší místostarostka Prahy 8 za ODS Terezie Holovská, která neúspěšně kandidovala na prezidentku i před pěti lety, další neúspěšný adept z prezidentských voleb 2018 Libor Hrančík z Olomouce nebo šumperská invalidní důchodkyně Anna Kašná, která se neúspěšně pokoušela kandidovat na prezidentku v roce 2013.

Politolog Lubomír Kopeček: Ideální soupeř pro Babiše? Nerudová

Jen dva senátorské podpisy na podporu své kandidatury dodal podnikatel a zakladatel Krtkova světa Josef Roušal. Vyřazeni byli Roman Lalik z Mostu, Václav Hačecký z Kolína, Roman Hladík z Neratovic a Jiří Horváth z Desné na Jablonecku. Ministerstvo dostalo 22 přihlášek, Milan Tomeček z Přerova ji dodal ale až 10. listopadu, tedy dva dny po zákonném termínu a jeho přihláška byla vyřazena rovněž.

Devět úspěšných

Největší šance na vítězství mají podle průzkumů Pavel s podporou 81 083 započtených podpisů občanů a Nerudová s podporou 82 413 občanských podpisů, a také Babiš, kterého podpořilo podpisy 56 ze 71 jeho poslaneckých kolegů.

Zaregistrovanými kandidáty jsou opět Fischer a Hilšer, kteří se o úřad hlavy státu neúspěšně ucházeli už před pěti lety. Oba kandidují s podporou kolegů z horní parlamentní komory. Hilšera podpořilo 13 senátorů z klubu Starostů a klubu SEN 21 a Piráti. Fischerovi, který měl i nominační podpisy poslanců, vnitro uznalo podpůrné podpisy 30 z 34 senátorů za ODS, TOP 09 STAN, KDU-ČSL a Miroslava Adámka (za ANO). Podpisy čtyř bývalých senátorů ministerstvo odmítlo kvůli tomu, že v době podání přihlášky už nebyli členy horní komory.

Petr Pavel: Největším soupeřem je pro mě populismus

Středulu nominovalo 11 senátorů za ČSSD, ANO, KDU-ČSL spolu s Tomášem Jirsou (ODS), Janem Pirkem (za TOP 09) a Adélou Šípovou (Piráti), která je podepsána i pod Hilšerovou přihláškou, což zákon umožňuje. Podobně lidovec Josef Bazala podpořil jak Středulu, tak Fischera. Zima kandiduje s podporou 13 současných i bývalých senátorů zejména z klubu ANO a ČSSD, ale také Jana Tecla a Ladislava Chlupáče z ODS nebo Jiřího Voseckého (SLK), přičemž senátorka ANO Věra Procházková navrhla jak Zimu, tak Středulu. Bašta se podepsal pod svou nominaci spolu s 19 ostatními poslanci SPD.

Přihlášku Rohanové, jež je prezidentkou občanského sdružení, které se zabývá dluhovou problematikou, se ministerstvo rozhodlo zaregistrovat i přes to, že její nominaci podpořilo 20 bývalých poslanců ČSSD, KSČM, SPD a ANO. Kandidátní listinu totiž podala už loni 21. října, tedy v poslední den, kdy ještě měli mandát.

„Jsem rád, že výběr kandidátů pro volební souboj je široký,“ napsal na twitteru Pavel. Zároveň pogratuloval všem kandidátům, kterým se podařilo posbírat dostatek podpisů. Nerudová v reakci na rozhodnutí ministerstva uvedla, že je občanskou kandidátkou s nejsilnějším mandátem. Ministerstvo jí po přezkoumání uznalo jako platných 82 413 podpisů.