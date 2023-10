Volba prezidenta v novém: Vnitro chce on-line petice i změnu podpory od politiků

ČTK

Ministerstvo vnitra navrhuje, aby poslanci a senátoři mohli ve volbě prezidenta v budoucnu podpořit jen jednoho kandidáta. Lidé by pak měli dostat možnost podepisovat petice občanských kandidátů také on-line. V případě překročení potřebné hranice 50 tisíc on-line podpisů a splnění dalších náležitostí by úřady kandidáta automaticky do voleb zaregistrovaly. Vnitro v tiskové zprávě uvedlo, že návrh předložilo ostatním ministerstvům k připomínkám, poté ho projedná vláda a případně Parlament.

Takto v roce 2023 sbírala podpisy voličů prezidentská kandidátka Danuše Nerudová. V budoucnu by petiční stánky mohly doplnit či nahradit on-line petice. | Foto: ČTK