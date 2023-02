Po vítězství Petra Pavla expremiér Petr Pithart prohlásil, že „Česko vstoupilo do dějin, protože čeští voliči dokázali porazit populismus“. Jak to vnímáte vy? Šlo jen o výhru jedné z bitev. Populismus rozhodně neleží na lopatkách. Dva a půl milionu voličů hlasovalo pro Andreje Babiše, a to není málo. A spousta lidí k volbám vůbec nepřišla. Vítězství Petra Pavla bylo jednoznačné, ale jde jen o jeden z kroků. Nejsme ve filmu, kde by dobro jednou provždy zvítězilo nad zlem.

Co si vlastně myslíte o vnímání těchto voleb jako boje dobra se zlem?

Tak by to být nemělo, nejde o boj dobra se zlem. Na druhou stranu normální volby by vypadaly tak, že by tam člověk jako Andrej Babiš vůbec nebyl a voliči by si mohli v klidu vybírat, který z kandidátů je jim nejbližší. Po dvaceti letech Miloše Zemana a Václava Klause jsme ještě od normální politiky daleko. Navíc tu máme milion lidí v exekucích, znevýhodněné periferie, státní aparát, který nefunguje dobře. Plno lidem se žije špatně a opravdu si nemyslí, že by dobro vyhrálo nad zlem.

Na druhou stranu ani v Sudetech nevyhrál Andrej Babiš nějak drtivě.

Lidé si jednak nenechali od Andreje Babiše vnutit, že by šlo čistě o vládního kandidáta. A Petr Pavel udělal zcela zásadní věc. Všechny kraje si poctivě objezdil. Byla to dlouhá a profesionální kampaň. Ale musíte mít samozřejmě člověka, který má dispozice stát se prezidentem. Generál Pavel byl dobrý materiál, i když měl několik věcí, které mu kandidaturu problematizovaly. Takhle se má politika dělat – jako poctivé řemeslo. V Česku to ale stále ještě moc neumíme.

Demonstrace na Václavském náměstí, 28. září 2022.Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň

Co by pomohlo menšímu pnutí v české společnosti?

Změnit pohled, že kdo se nemá dobře, je to jeho chyba a musí si poradit sám. Lidé nemohou za to, že se narodili do chudé rodiny nebo zaostalého regionu, ale jejich možnosti to poměrně dramaticky ovlivňuje. Těch lidí není málo. Místo abychom jim říkali, že si za všechno mohou sami, by bylo vhodnější jim pomáhat, aby měli podobné šance jako ostatní.