Podpora hnutí ANO oproti červnu klesla, ukázal volební průzkum Kantar CZ

Největší podporu mezi lidmi si stále drží ANO, které by v srpnu podle modelu agentury Kantar CZ vyhrálo volby do Sněmovny s 27,5 procenta hlasů. Nicméně proti červnu jeho podpora klesla o 4,5 procentního bodu. Naopak strany, které by skončily na dalších místech, tedy Piráti, ODS a SPD, si polepšily. Z volebního modelu, který dnes zveřejnila Česká televize, plyne, že Piráty by v srpnu volilo 19,5 procenta lidí, ODS 15 procent a SPD osm procent.

Premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš | Foto: ČTK / ČTK

Pětiprocentní hranici nutnou pro vstup do Sněmovny by srpnu překročily zřejmě ještě tři strany. Starosty a nezávislé (STAN) by podpořilo 6,5 procenta voličů, ČSSD 5,5 procenta lidí a TOP 09 pět procent lidí. Proti červnovému průzkumu by podle Kantar CZ neuspěli komunisté, kteří si pohoršili o procento na 4,5 procenta. Zeman podpořil zrušení superhrubé mzdy, ale jen na dva roky, řekla Schillerová Přečíst článek › Největší ztrátu mezi stranami od června ale zaznamenalo ANO. Podle analytika Kantar CZ Pavla Ranochy strana přišla o voliče pocházející zejména ze střední generace a spíš s vyšším a středním vzděláním. Jako důvody změny názoru na hnutí ANO uvádějí buď obecnou ztrátu důvěry v něj, nebo příliš velké zadlužení, ke kterému přistoupila vláda pod vedením hnutí, nebo příliš častá a chaotická opatření v boji proti koronaviru, uvedl Ranocha. Naopak nejvíce si od června polepšilo SPD, o 2,5 procentního bodu. "Preference SPD jsou však dlouhodobě výrazně rozkolísané, pokles jejich preferencí z minulého měření byl spíše náhodným výkyvem v datech. Jde tak spíše o návrat k normálu," uvedli autoři modelu. ODS a Piráti si polepšili O dva body pak stoupla od června podpora ODS a o 1,5 bodu Pirátů. STAN a ČSSD si polepšili o půl procentního bodu. Půl bodu vedle toho ztratilo KDU-ČSL, pro které by v srpnu hlasovala čtyři procenta lidí. Podle sociologů z Kantar CZ se lidovci sice pohybují v rámci statistické chyby, ale protože jsou dlouhodobě spíš pod pětiprocentní hranicí než nad ní, předpokládají, že by se nyní do Sněmovny nedostali. Nakažených bude více, soudí Prymula. Další opatření by uvítal Přečíst článek › Ještě méně lidí by pak podle volebního modelu podpořilo Trikolóru. V srpnu by získala 2,5 procenta hlasů, což je o půl bodu méně než v červnu. Společnost Kantar CZ provedla průzkumu v době mezi 24. srpnem až 11. zářím dotazováním u 1200 lidí.

Autor: ČTK