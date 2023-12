Volby by v říjnu vyhrálo hnutí ANO. SPD posiluje, proti září předstihlo Piráty

ČTK

Volby do Sněmovny by v říjnu vyhrálo hnutí ANO se ziskem 35 procent hlasů. Proti zářijovému průzkumu si o jeden procentní bod polepšilo. Druhá ODS by získala 13,5 procenta a třetí by skončilo SPD s 10,5 procenta, ODS si polepšila o půl procentního bodu a SPD o procentní bod. Hnutí SPD oproti září předstihlo Piráty, kteří 2,5 procentního bodu ztratily, v říjnu by získali devět procent hlasů. Do Sněmovny by se dostaly ještě STAN a TOP 09 se šesti procenty. Vyplývá to z říjnového volebního modelu, který dnes zveřejnila agentura Median.

Volby, urna. Ilustrační foto | Foto: Deník / Karel Pech