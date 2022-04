Podpora ANO proti listopadovému modelu Medianu klesla o dva procentní body, u Spolu se zvýšila o půl procentního bodu. Piráty se STAN by v březnu stejně jako v listopadu volilo 16,5 procenta. Podpora ANO a Spolu se drží přibližně na úrovni výsledků říjnových voleb, Piráti a STAN by dostali mírně víc hlasů než ve volbách, uvedl Median. Hnutí SPD by si polepšilo na deset procent z předchozích 8,5 procenta, podobný zisk jako v březnu mělo i ve volbách.

Sociální demokraté, kteří po říjnových volbách poprvé v historii České republiky vypadli ze Sněmovny, by se podle březnového modelu do dolní parlamentní komory vrátili se ziskem 5,5 procenta hlasů. Je to o procentní bod víc než v listopadu. Komunisté, kteří Sněmovnu po říjnových volbách také opustili, zůstávají se čtyřmi procenty pod potřebným pětiprocentním limitem. Podobně je to s tříprocentní podporou u hnutí Přísaha bývalého policisty Róberta Šlachty a stejně tak v případě uskupení Trikolora Svobodní Soukromníci.

Strana soukromníků počátkem dubna ukončila spolupráci s hnutím Trikolora, průzkum Medianu se ale uskutečnil ještě před tím mezi 1. březnem a 2. dubnem. Odpovídalo v něm 1159 lidí ve věku od 18 let.