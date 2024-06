Volby by vyhrálo ANO, do Sněmovny by se vrátili komunisté, ukázal průzkum

ČTK

Sněmovní volby by v červnu vyhrálo opoziční hnutí ANO s 32,9 procenta hlasů. Ukazují to výsledky průzkumu agentury STEM zveřejněné televizní stanicí CNN Prima News. Druhá by skončila vládní ODS s 14,8 procenta hlasů a třetí by byli vládní Piráti s 8,7 procenta hlasů. Pětiprocentní hranici potřebnou pro vstup do Sněmovny by překročily ještě opoziční SPD, vládní hnutí STAN a nově i KSČM. Proti březnovému modelu si významně pohoršili Piráti, SPD i vládní TOP 09, která by se v červnu do Sněmovny nedostala. Dál ztrácí i vládní lidovci, v červnu se před ně dostaly hnutí Přísaha a Motoristé sobě, které společně uspěly ve volbách do Evropského parlamentu.

Volby. Ilustrační snímek | Foto: ČTK / ČTK