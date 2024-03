Volby by v únoru vyhrálo ANO. ODS v průzkumu přeskočila Piráty

ČTK

Sněmovní volby by v únoru vyhrálo hnutí ANO s 31 procenty hlasů, druhá ODS by měla 12,5 procenta a třetí Piráty by volilo 11 procent lidí. Do Sněmovny by prošly ještě SPD s 9,5 procenta, hnutí STAN s devíti procenty a TOP 09 se ziskem 5,5 procenta. Z nynějších sněmovních stran by mimo dolní komoru zůstali lidovci se třemi procenty hlasů. Vyplývá to z volebního modelu, který dnes na svém webu zveřejnila agentura Median. Ochota zúčastnit se voleb dále klesla na 60 procent.

Volby - ilustrační foto. | Foto: Deník/Lukáš Prokeš