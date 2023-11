Volby by v říjnu vyhrálo s odstupem ANO. Druhá koalice Spolu si polepšila

ČTK

Volby do Poslanecké sněmovny by v říjnu vyhrálo hnutí ANO, získalo by 33 procent hlasů. Druhá by skončila koalice Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) s 21,5 procenta, na třetím místě by se shodným ziskem 10,5 procenta byli Piráti a SPD. Pokud by strany koalice Spolu kandidovaly samostatně, ODS by obdržela 15,5 procenta hlasů a byla by druhá. TOP 09 a KDU-ČSL by skončily pod pětiprocentní hranicí nutnou pro vstup do Sněmovny.

Zleva poslankyně ANO Alena Schillerová a poslanec a předseda ANO Andrej Babiš, ilustrační foto. | Foto: ČTK