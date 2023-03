Sněmovní volby by nyní vyhrála koalice Spolu s 31 procenty hlasů. Druhé hnutí ANO by mělo 30,5 procenta. Vyplývá to z volebního modelu agentury Kantar CZ pro Českou televizi (ČT). Do Poslanecké sněmovny by se mohla vrátit Česká strana sociálně demokratická (ČSSD), které model s hypotetickými koalicemi přisoudil pět procent hlasů. Pokud by však strany ve volbách kandidovaly samostatně, a ne v koalicích, vyhrálo by ANO před občanskými demokraty. Třetí by v takovém případě byli Piráti.

Volby do Poslanecké sněmovny - Ilustrační foto | Foto: ČTK

Předpokládaný zisk koalice Spolu, kterou tvoří ODS, KDU-ČSL a TOP 09, je aktuálně zhruba stejný jako podle říjnového modelu. Opoziční hnutí ANO proti poslednímu modelu posílilo skoro o tři procentní body. Koalice Pirátu a Starostů by podle Kantaru nyní dostala 13 procent hlasů.

Čtvrté místo v modelu obsadilo hnutí SPD s devíti procenty. To oproti říjnu oslabilo, jeho voliči se přelévají k hnutí ANO, uvedla ČT.

Pětiprocentní hranici nutnou pro vstup do Sněmovny atakovali sociální demokraté. Není však jisté, že by se do dolní komory skutečně dostali, protože statistická chyba průzkumu se pohybuje v rozmezí od 1,1 do 3,6 procentního bodu v obou směrech. Hnutí Přísaha by podle Kantaru dostalo 2,5 procenta, komunisté by získali dvě procenta hlasů.

První ANO, druhá ODS

Odlišné výsledky naopak ukázal model nezahrnující koalice, ale pouze jednotlivé strany a hnutí. První by v takovém případě bylo ANO se ziskem 29,5 procenta a druhá ODS by dostala 21,5 procenta hlasů. Samostatně kandidujícím Pirátům by dalo hlas devět procent voličů. SPD by měla 8,5 procenta.

Ve srovnání s říjnovým model ANO posílilo o tři procentní body. „Nicméně jde vpostatě o návrat na tu hladinu, kterou jsme zjistili v srpnu a v září loňského roku,“ uvedla spoluautorka průzkumu Nikola Kopáčová. Výsledek ODS se v porovnání s říjnem nezměnil, Piráti a SPD oslabili shodně o dva procentní body.

Samostatně kandidující Starostové by podle aktuálního modelu získali sedm a TOP 09 pět procent. Sociální demokraté by dostali 4,5 procenta a lidovci čtyři procenta. Odchylka je v tomto případě od jednoho do 3,5 procentního bodu. „U všech těch stran, které se pohybují okolo těch pěti procent, tak je ten vstup do Poslanecké sněmovny velmi nejistý,“ uvedla Kopáčová.

Sběr dat pro volební model se konal mezi 13. únorem a 3. březnem letošního roku. Do volebního modelu vstoupilo 970 respondentů, kteří by šli volit či nevylučují účast u voleb, uvedla ČT.