Radost, roušky, dezinfekce i prázdno. Tak vypadaly centrální volební štáby stran

Krajské a senátní volby byly tak trochu jiné. Probíhaly ve stínu koronavirové nákazy, přesto je lze považovat za relativně úspěšné. A to z pohledu volební účasti, ta se totiž pohybovala okolo necelých 38 procent, což je o tři procentní body více než před čtyřmi roky. Přesto to v centrálních volebních štábech nevypadalo tak, na co byli samotní politici a hlavně novináři zvyklí. Strany společné sledování výsledků nepořádaly, nebo později volební studio zrušily. Deník přesto ve štábech byl. Podívejte se, jak to v sobotu vypadalo například u Pirátů, STAN či TOP 09.

Volební štáb Pirátů při krajských a senátních volbách. Předseda Ivan Bartoš a místopředsedkyně Olga Richterová. | Foto: Deník / Martin Divíšek