Při minulém kole napadla Zemana Ukrajinka. Policie změny v bezpečnosti nechystá

Občanští demokraté dnes zástupcům hnutí ANO zopakovali, že trvají důvody, proč nevstoupí do jednání o vládě. Novinářům to po zhruba hodinové schůzce řekl předseda ODS Petr Fiala. Uvedl také, že ODS nepodpoří ani žádnou menšinovou vládu ANO. Na jednání podle Fialy nezaznělo, že by hnutí uvažovalo o jiném premiérovi než Andreji Babišovi.