Volební komise dostanou přidáno. Jejich členové si polepší o pár stovek

Vzpomínky na únorovou olympiádu v Pchjongčchangu zvolna blednou, v zákulisí ovšem stále bublá docela pikantní dohra zápolení pod pěti kruhy. O co jde? Pochopitelně o peníze. Konkrétně o odměny pro české medailisty a o to, kdo by měl sáhnout do měšce a zaplatit úspěšným reprezentantům. Nikomu se do toho dvakrát nechce.