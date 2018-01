Volební komise zapsala Marku Hilšerovi nulu, získal ale více než dvacet hlasů

Nejprve údiv a pochybnosti nad výsledkem voleb, pak zjištění, že volební komise ve vsi skutečně zápis z prvního kola popletla. To byla zkušenost mladé voličky Veroniky Kadavé z Jiřetína pod Bukovou na Jablonecku.

Během prvního kola prezidentských voleb si z domova vzala lístek svého favorita, Marka Hilšera. Po bezproblémovém vhození lístku do urny nezbývalo než čekat na sečtení všech hlasů. Jaké ovšem bylo překvapení voličky Kadavé, když se na portálu www.volby.cz ukázalo, že pro Hilšera v Jiřetíně pod Bukovou nehlasoval jediný občan. „V sobotu večer jsem na internetu hledala výsledky voleb. Překvapil mě nulový výsledek u Marka Hilšera. Nejdříve jsem se domnívala, že můj lístek patřil patrně mezi jeden ze tří, které nebyly uznány jako platné,“ sdělila Kadavá. S tímto problémem se svěřila na sociální síti, kde ji lidé nabádali, aby situaci co nejdříve řešila a nenechala bez povšimnutí. „Nahlásil bych to jako špatně sečtené hlasy,“ komentoval Matěj Farkaš.

Vzhledem k tomu, že Jiřetín pod Bukovou je poměrně malá jizerskohorská obec s 530 obyvateli, se zpráva velmi rychle roznesla mezi ostatní místní. Někteří se Veronice ozvali s totožným problémem u tohoto kandidáta na prezidenta.

Veronika Kadavá se tak odhodlala a začala situaci řešit. Nebylo jisté, zda chyba byla v internetovém serveru, při předávání výsledků voleb či při sčítání hlasů. Situace nakonec prokázala mylné zapsání hlasů volební komisí. Veronice Kadavé se tak omluvila předsedkyně komise Eva Evjáková, která uznala chybu. „K chybě zde opravdu došlo, a to při zapisování výsledků do protokolu,“ uvedl starosta Jiřetína Josef Kucin.

„Jako zapisovatelka jsem do formuláře vyplňovala čísla, která mi kolegové nahlásili. Kdyby počet hlasů neodpovídal vhozeným obálkám, jistě bychom si toho všimli. Takto jsme na to bohužel nepřišli,“ dodala Eva Nicková. „Výsledek voleb to sice nezmění, ale jsem ráda, že došlo ke zpětnému přepočítání hlasů a situace se vyjasnila,“ dodala Kadavá. Iniciátorka nezvažuje, že by situaci dále řešila, například u soudu.

Marek Hilšer tak v Jiřetíně pod Bukovou získal celkově 22 právoplatných hlasů.