Volební lídr ČSSD Zaorálek: Voliče nám vzalo ANO i Piráti

Byl jediný, který po oficiální tiskové konferenci (kde byly dovoleny tři otázky), zůstal s novináři na chodbě a odpovídal jim. Všichni ostatní, hlavně úřadující předseda Milan Chovanec i premiér Sobotka, z Lidového domu odjeli. Lídr ČSSD Lubomír Zaorálek na otázku Deníku řekl, že bývalé voliče ČSSD si rozebraly nejspíše všechny strany.

Kam utekli vaši voliči?

Nemám to ještě zanalyzované. Ale asi to bylo více stran, něco nám vzalo ANO, něco Piráti. Mrzí mě to, protože jsme chtěli být silnou levicí a záleželo nám na to, aby model sociálního státu a sociální smír, se udržely. A těch hlasů je, aby se to udrželo i do budoucna, je málo. Jde o solidaritu v penzijním systému, solidaritu ve zdravotnictví, to vše je potřeba chránit a já bych si přál, aby to vydrželo i do budoucna, ale mám obavu, že zda to vydrží.

Co se v kampani nepovedlo?

Celou dobu jsem měl pocit, že jsme s těmi lidmi měli být více. Sice jsem se do toho pustil, ale měl jsem jako kdyby zpožděný čas. Jako ČSSD jsme měli pocit, že to děláme dobře, že plníme program. Byli jsme přesvědčeni, že kroky, které děláme, děláme v souladu s programem. Ale až když člověk vyjel ven, tak začal mít pocit, že o tom teprve začíná mluvit. Teď si vyčítám, že jsme do toho celého nešli dřív. Dneska mi přijde, že politika je kampaň, kterou musíte dělat od prvního okamžiku, že to není tak, že děláte politiku ve vládě a pak to shrnete. V dnešních časech politika vypadá jako permanentní komunikace s lidmi.

Kdo bude jednat za ČSSD o vládě, pokud budete vyzváni?

Já společně s Milanem Chovancem, Bohuslavem Sobotkou a Honzou Hamáčkem, jsme pověřeni, abychom vedli to jednání s hlediska programu, pokud budeme osloveni. Ale platí, co jsme řekli před volbami: nepůjdeme do koalice s někým, kde by ve vládě v ústavních funkcích byli trestně stíhaní nebo obvinění lidé . A pokud tyto podmínky nebudou naplněny, což se zdá že nebudou, tak budeme svůj program hájit v opozici.

Na jaro ČSSD svolá sjezd. Bude kandidovat na předsedu, když jste na severu Moravy dostal skoro 20 tisíc hlasů?

Není doba na to, abych přemýšlel, zda budu kandidovat na předsedu. Chceme se sociálními demokraty bavit o příčinách a členové sami musí posoudit, co se stalo, že jsme dostali tak málo hlasů a z toho vzejde nějaké řešení, ale to musí dát sjezd.