Novým senátorem je Bek. V souboji s Ostrým získal přes 72 procent hlasů

Brno – Je rozhodnuto. Novým senátorem pro okrsek číslo 59 Brno-město se stal rektor Masarykovy univerzity Mikuláš Bek. Ve druhém kole voleb porazil nezávislého kandidáta za ANO Jaromíra Ostrého. Bek získal přes 72 procent hlasů, bývalý ředitel Českého rozhlasu Brno a Zlín dostal jen necelých 28 procent.

Nový senátor za Brno Mikuláš Bek.Foto: Deník / Attila Racek

Akademik s podporou STAN, ODS, Zelených a TOP 09 nahradí pro nadcházejících šest let Elišku Wagnerovou, která už nekandidovala. „Pořád jsou to průběžné výsledky, ale zatím to odpovídá mým očekáváním,“ sdělil už při sčítání hlasů.



Druhé kolo senátních voleb provázela nízká volební účast. Ta se nakonec podle Českého statistického úřadu zastavila na 12,72 procenta. Pro svého favorita mohli hlasovat obyvatelé městských částí Brno-střed, Kohoutovice, Nový Lískovec, Starý Lískovec a Bosonohy.

Malý počet voličů přilákalo druhé kolo senátních voleb i před šesti lety. K urnám přišlo jen 14,85 procent oprávněných voličů.



Bek zvítězil i v prvním kole senátních voleb. Kandidoval jako nezávislý za Starosty a nezávislé s podporou občanských demokratů, zelených a TOP 09. Svůj hlas mu dalo přes osmatřicet procent voličů. „Chci se zaměřit na oblast vzdělávání a mám nějaké návrhy z oblasti péče o důchodce, jak zapojit zaměstnavatele do péče,“ nastínil Bek.



Ostrého, který se ucházel o senátorský post jako nezávislý kandidát za ANO, podpořilo přes osmnáct procent voličů. „Chci bránit dalšímu rozeštvávání lidí. Nechci pražskou kavárnu v Brně. A chci udělat všechno pro lepší život důchodců. Pro jejich setkávání, kulturní vyžití, vzdělávání a třeba taky zábavu,“ poznamenal Ostrý.



Celková účast v prvním kole voleb byla v okrsku číslo 59 Brno-město 32,55 procent.