Volební odpoledne: facka na sále i přehlídka hvězd

Reportéři Deníku pro vás zaznamenávali dění v obou štábech - u Jiřího Drahoše i Miloše Zemana. Prohlédněte si fotogalerie i videa!

U ZEMANA

Příznivci Miloše Zemana si večer, kdy obhájil Hrad na dalších pět let, vychutnali do sytosti. Nechybělo nic, co má oslavu okořenit, aby se na ni dlouho vzpomínalo: polibky ani facky, muzika ani alkohol.

Staronového prezidenta do sálu pražského Top Hotelu přišly podpořit stovky ctitelů. Nechyběli někdejší ministři jeho „vlády sebevrahů“ jako Jan Kavan, Miroslav Grégr či František Ringo Čech, hudebník a volební lídr SPO v říjnových sněmovních volbách.

Nejprve polibky

Na pódiu Zemana obklopili jeho nejvěrnější, s nimiž si předtím v salonku vychutnal vyhlášení výsledků. „Všichni jsme dostali od pana prezidenta pusu,“ přiblížil rodinnou atmosféru v zákulisí šéf SPD Tomio Okamura. Zeman mu přitom dokonce nabídl tykání.

Mezi necelými dvěma desítkami blízkých na pódiu nechyběli jeho manželka Ivana a dcera Kateřina, generální ředitel ČEZu Daniel Beneš či majitel televize Barrandov Jaroslav Soukup. Vzadu se spokojeně tyčil Zemanův poradce a místopředseda SPO Martin Nejedlý. Tak jako před pěti lety přišel zazpívat státní hymnu Daniel Hůlka.

Zeman se povznesl nad běžný pozdrav pro méně úspěšného soupeře. Naopak připomněl, že už léta „považuje české novináře za pitomce“. Patrné to bylo z chybějícího zázemí. „Máte hlas, který připomíná mutanta,“ zpražil také Zeman reportéra České televize po první otázce v kratičké tiskové konferenci.

Večírek si nenechal ujít ani pověřený předseda ČSSD Milan Chovanec. „Pro mě je to srozumitelný politik s jasným směřováním. On ta svoje poselství de facto říká naprosto jednoduše, srozumitelně, proto vyhrál volby,“ řekl Deníku Chovanec.

…potom rány

Živo bylo i po odchodu hvězdy večera a jejího V.I.P. doprovodu. Jeden z přítomných Zemanovi nakloněných novinářů zkolaboval zřejmě vlivem nadměrné konzumace alkoholu.

To spustilo potyčku mezi zemanovci, kteří chtěli zabránit natáčení bezvládné postavy, a přítomnými štáby novinářů. Neobešla se bez pár facek, úderů pěstí a na zem sražených kamer. Incidentem se již začala zabývat pražská policie.

U DRAHOŠE

Statisíce hlasů a silná podpora, kterou lidé vyjadřovali Jiřímu Drahošovi, se jeho nezvolením nevytratila. „Ta energie nezmizí,“ myslí si bývalý šéf akademie věd. A jeden z jeho podporovatelů k tomu s úsměvem dodal: „Vítězství v prvním pokusu by tolik netěšilo, musíme si to pár let odpracovat, zasloužit si to.“

Otázka dalšího Drahošova angažmá visela ve vzduchu od chvíle, kdy bylo jasné, že prohrál. A ve štábu v pražském Kongresovém centru, byli i další muži, kteří nechtějí z veřejného prostoru zmizet, Michal Horáček, Marek Hilšer a Pavel Fischer. „Dobrá zpráva je, že k volbám přišlo hodně lidí, z čehož vyplývá, že chtějí promlouvat do budoucnosti své země, a v tom také vidím určité zadání pro sebe. Dialog s mými příznivci není u konce, v pravý čas řeknu, co mám dál za lubem,“ řekl Fischer Deníku.

Spojme se

Marek Hilšer též přemýšlí o setrvání na politické scéně, pravděpodobné je jeho zapojení do podzimního senátorského klání. Je přesvědčen, že úspěch se může dostavit, když se spojí demokratické strany v jeden proud. „Jedině tak se dá zabránit nástupu autoritářství a oligarchizaci společnosti,“ míní Hilšer.

Vzdor porážce nebyla nálada ve volebním štábu Jiřího Drahoše nijak zvlášť pesimistická. Na baru se pilo výborné plzeňské pivo, eventuálně mizerné italské víno v obou „barvách“. Na zapití kuřecích řízků, guláše či šunky, to ale stačilo.

Premiéra i derniéra

Od začátku až do konce to na chodbách Kongresového centra vypadalo spíše jako na filmovém festivalu. Víc herců, zpěváků ale i sportovců byste jinde asi nenašli. Marie Rottrová, Dana Morávková, Vavřinec Hradilek či kuchař Roman Vaněk. „Pan prezident Zeman byl pět let prezident pouze svých voličů a prezidentem nejužšího okruhu svých přátel a já bych si hrozně přál, aby Česká republika měla prezidenta, který se bude zajímat o potřeby všech občanů,“ popisoval Deníku herec Jan Hrušínský. Po sečtení poloviny hlasů ale bylo všem přítomným jasno, že slavit se bude u soupeřů. „Zakopat ten příkop mezi lidmi musíme my sami, pan znovuzvolený prezident určitě nebude rušit vykopané přehrady a bariéry,“ dodal Bolek Polívka.