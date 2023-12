Volby by s přehledem vyhrálo ANO. Druhá ODS výrazně ztrácí, ukázal průzkum

ČTK

Volby do Poslanecké sněmovny by nyní jasně vyhrálo hnutí ANO se ziskem 34,5 procenta hlasů, druhá ODS by získala 12,5 procenta, Piráti 11,5 procenta a SPD deset procent. Do Sněmovny by se dostalo ještě hnutí STAN se sedmiprocentní podporou a TOP 09 s rovnými pěti procenty hlasů. Lidovci by při samostatné kandidátce nepřekročili pětiprocentní hranici nutnou pro zisk mandátů.

Poslanec a šéf hnutí ANO Andrej Babiš | Foto: Deník/Martin Divíšek