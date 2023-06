Volby by vyhrálo hnutí ANO. Druhá je s odstupem ODS, třetí Piráti

ČTK

Ve volbách do Sněmovny by v květnu vyhrálo opoziční hnutí ANO s 34,5 procenta hlasů. Jeho podpora po dubnovém mírném poklesu opět stoupla. S odstupem by následovala ODS, kterou by volilo 15 procent lidí, a drží si tak stejnou podporu jako v dubnu. Třetí by skončili Piráti, kteří by získali 10,5 procenta, a čtvrtá SPD s 8,5 procenta. Také výsledky Pirátů a SPD se za měsíc nezměnily. Vyplývá to z volebního modelu, který dnes zveřejnila agentura Median.

Volby - Ilustrační foto | Foto: Deník/Lukáš Prokeš