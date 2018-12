Volební průzkum: ANO si drží dominantní pozici. Levicové strany oslabily

Sněmovní volby by nyní jasně vyhrálo vládní hnutí ANO, které by podle aktuálního volebního modelu společnosti Median volilo 29,5 procenta hlasů. Opoziční ODS by skončila druhá se ziskem 13,5 procenta hlasů a třetí Piráti mají o půl procenta hlasů méně. Oproti říjnu si všechny tři strany zhruba o jeden procentní bod polepšily, zatímco obě levicové strany - ČSSD a KSČM - oslabily.

Také předchozí průzkumy potvrdily, že aféra kolem údajného únosu syna premiéra a šéfa ANO Andreje Babiše na Krym a následné hlasování o vyslovení nedůvěry jeho vládě neohrozilo pozici ANO jako výrazně nejsilnějšího uskupení na domácí politické scéně. "Model Medianu potvrzuje, že kauza se synem Andreje Babiše nevedla k propadu podpory hnutí ANO. Růst podpory hnutí je ale omezený, o jeden procentní bod," uvedli autoři průzkumu. ČTĚTE TAKÉ: Babiš v registru agentů StB zůstane. Soud ve Štrasburku jeho stížnost zamítl SPD má nyní podle Medianu desetiprocentní podporu a v posledních průzkumech zaznamenává pozvolný nárůst podpory. ČSSD by volilo 7,5 procenta lidí a KSČM má sedm procent, obě strany podle analytiků poslední události oslabily. STAN by přesvědčilo šest procent voličů, KDU-ČSL 5,5 procenta a TOP 09 se pohybuje na pětiprocentní hranici nutné pro vstup do dolní komory Parlamentu. "KDU-ČSL, Starostové a TOP 09 oscilují okolo pěti procent. U Starostů lze ale sledovat vzestupnou tendenci, zatímco u TOP 09 dlouhodobě spíše klesající," napsali analytici Medianu. Kauza Babišova syna ANO neuškodila Kauza Babišova syna podle sociologů vedoucí pozici ANO neohrozila, naopak aktivizovala jeho příznivce. Liberálnější voliči sice částečně přešli k Pirátům a STAN, ANO si jejich ztrátu ale vynahradilo větší podporou od levicových voličů z řad ČSSD a KSČM, kteří výrazně důvěřují Andreji Babišovi, uvedl Median. Ochotu jít k volbám projevilo 60,5 procenta respondentů, což je obdobná volební účast jako při volbách v loňském roce. O účasti jsou více přesvědčeni starší lidé, dotázaní s vyšším vzděláním a s vyšším příjmem. Naopak s účastí váhají mladší lidé a lidé bez maturity. Výzkum se uskutečnil od 10. listopadu do 9. prosince na vzorku 1056 respondentů starších 18 let. "Celý vzorek byl dotazován již po zveřejnění nových informací v kauzách premiéra Babiše a v průběhu vládní krize," dodali autoři průzkumu. ČTĚTE TAKÉ: Na dostavbě Dukovan trvám, investice do jádra je návratná, tvrdí Andrej Babiš

Autor: ČTK