Volby by v březnu vyhrálo hnutí ANO. Lidovci by zřejmě zůstali mimo sněmovnu

ČTK

Ve volbách do sněmovny by nyní na prvním místě skončilo hnutí ANO s 34,5 procenta hlasů. S velkým odstupem by následovala ODS, kterou by volilo 15,5 procenta lidí. Vyplývá to z volebního modelu, který ČTK poskytla agentura Median. SPD by získala deset procent, Piráti 8,5 procenta a STAN osm procent. Kolem pětiprocentní hranice nutné pro vstup do dolní komory by byly TOP 09, ČSSD a KDU-ČSL.

Volební štáb Andreje Babiše. ilustrační snímek | Foto: Denik/Zbyněk Pecák