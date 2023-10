Volby do Poslanecké sněmovny by v září vyhrálo hnutí ANO se ziskem 33,5 procenta hlasů, získalo by stejně hlasů jako v květnu. S velkým odstupem druhá ODS by dostala 12 procent, její podpora se od jara propadla o pět procentních bodů. Třetí by skončilo hnutí SPD se ziskem 9,5 procenta hlasů, v květnu byla jeho podpora osmiprocentní. Z aktuálního volebního modelu agentury Kantar pro Českou televizi (ČT) vyplývá, že do Sněmovny by se ještě dostali Piráti, STAN a TOP 09, zatímco KDU-ČSL by v září pětiprocentní hranici nepřekonala.

Tisková konference po jednání předsednictva hnutí ANO o výsledku prezidentských voleb, 8. února 2023, Praha. (zleva) Karel Havlíček, Andrej Babiš a Alena Schillerová | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

V případě, že by se voleb zúčastnila koalice Spolu, složená z ODS, TOP 09 a KDU-ČSL, měla by podle Kantaru 19,5 procenta hlasů, o 4,5 procentního bodu méně než v květnu. Skončila by tak na druhém místě za ANO, která by i v tomto modelu jasně zvítězila se ziskem 33,5 procenta hlasů. Při srovnání s výsledky sněmovních voleb před dvěma lety by si Spolu pohoršilo o 8,5 procentního bodu, zatímco ANO o 6,5 procentního bodů posílilo.

Piráti by nyní dostali od voličů 8,5 procenta hlasů. Oproti minulému průzkumu přišli o tři procentní body, což je odsunulo na čtvrté místo za SPD. Další vládní hnutí STAN si od května mírně polepšilo a má momentální podporu 7,5 procenta, obliba TOP 09 stoupla na rovných pět procent.

Kromě této šestice by se jiné strany do Sněmovny nedostaly. Hnutí Přísaha by získalo čtyři procenta. Lidovcům stejně jako sociálním demokratům (SOCDEM) volební model přisoudil 3,5 procenta. S tříprocentním ziskem by volby dopadly shodně pro Svobodné, uskupení PRO 2022 Jindřicha Rajchla a komunisty. Dvě procenta lidí by hlasovala pro Zelené.

Nová podoba voleb: Zůstanou dvoudenní, změní se volební obvody, stojí v návrhu

Analytici Kantaru uvedli, že zářijový průzkum prohloubil letošní trend přelivu voličů mezi vládním a opozičním táborem.

„Nejvíce patrný je odliv od ODS, a to směrem k ANO, případně SPD, Svobodným, Přísaze. Mezi nejčastěji zmiňovanými důvody odklonu se vyskytuje nekompetentnost, nekoncepčnost, chaotičnost, neplnění slibů, ale objevují se také ekonomické důvody jako vysoká inflace, pokles reálných mezd a s nimi spojené důvody jako nečinnost, špatná komunikace,“ uvedli autoři modelu.

Také podle jiných agentur pro výzkum veřejného mínění by volby nyní vyhrálo nejsilnější opoziční hnutí ANO expremiéra Andreje Babiše. Například ze zářijového modelu agentury STEM pro televizi CNN Prima News vyplývá, že ANO by bylo první se ziskem 30,8 procenta hlasů. Druhou ODS by volilo 13,1 procenta voličů a třetí SPD 10,9 procenta. Ze současných stran vládní koalice by po ODS získali nejvíce hlasů Piráti, a to 9,6 procenta. Pro TOP 09 by hlasovalo 5,4 procenta voličů a STAN by získalo 5,3 procenta hlasů. Pět procent hlasů, které zaručují vstup do Sněmovny, by podle modelu STEM dostali lidovci.

Průzkum Kantaru se uskutečnil od 11. do 29. září mezi 1200 respondenty. Do volebního modelu se započítávaly názory jen těch, kteří nevyloučili svou účast ve volbách a nepovažují za pravděpodobné, že volbu své preferované strany změní. Statistická chyba je podle agentury v rozmezí plus minus 1,1 až plus minus 3,6 procentního bodu.

Volební model agentury Kantar s jednotlivými stranami (výsledky v procentech):

Září 2023 Květen 2023 ANO 33,5 33,5 ODS 12 17 SPD 9,5 8 Piráti 8,5 11,5 STAN 7,5 6,5 TOP 09 5 3,5 Přísaha 4 2,5 KDU-ČSL 3,5 4 SOCDEM(dříve ČSSD) 3,5 3 KSČM 3 3,5 PRO 2022 3 2 Svobodní 3 0,5 Zelení 2 2

Zdroj: Kantar pro ČT

Spokojenost s politickou situací klesla

Spokojenost s politickou situací v ČR klesla letos v září podle průzkumu agentury Kantar CZ na 21 procent. V únoru a v dubnu byla se situací spokojená zhruba třetina obyvatel. Aktuálně se snížila na úroveň z loňského srpna na začátku energetické krize nebo z předvolebního září roku 2021. Výsledky průzkumu v neděli Česká televize zveřejnila v pořadu Otázky Václava Moravce.

Polovina obyvatel (53 procent) má podle průzkumu za to, že jejich ekonomická situace bude v příštím roce stejná jako letos, 35 procent obyvatel očekává její zhoršení. Důvodem je vysoká inflace a životní náklady včetně výdajů na bydlení a energie. Zlepšení ekonomické situace podle analytičky agentury Kantar Nikoly Kopáčové očekávají lidé do 44 let a s vyšším vzděláním, zhoršení se obávají senioři a ekonomicky neaktivní.

Romové drtivě volili expremiéra Matoviče. Neuplácel, pomohl jim

Třetina obyvatel (34 procent) podle průzkumu musela výrazně omezit kvůli energetické krizi spotřebu elektřiny a plynu, 37 procent „do jisté míry“. Dalších 13 procent spotřebu energií omezila zpočátku, 16 procent vůbec. Omezení postihlo seniory a lidi z obcí do 5000 obyvatel, uvedla analytička.

Zvýšit by se mohly podle kritiků také náklady na teplo kvůli návrhu ministerstva průmyslu a obchodu, aby vláda zrušila své loňské usnesení o podpoře modernizace tepláren ve výši 17 miliard korun z důvodu nedostatku peněz v rozpočtu. Kabinet má o něm rozhodovat ve středu. Vicepremiér a předseda Pirátů Ivan Bartoš v pořadu výsledek projednání nechtěl předjímat. Podotkl, že vláda kvůli cenám energií letos vydala 112 miliard korun a peníze na modernizace by mohla použít příští rok v modernizačním fondu.

Průzkum se uskutečnil ve dnech 11. až 29. září, zúčastnilo se ho na 1200 dotazovaných.