Volební průzkum: V březnu by vyhrálo ANO. ODS si udržela druhé místo

ČTK

Sněmovní volby by v březnu vyhrálo opoziční hnutí ANO s 32,9 procenta hlasů. Ukazují to výsledky průzkumu agentury STEM zveřejněné televizní stanicí CNN Prima News. Mírně si podle průzkumu polepšila vládní ODS s 14,5 procenta hlasů. Za ní jsou Piráti se ziskem 10,5 procenta hlasů a za nimi SPD s 9,3 procenta. Kolem hranice pěti procent, nutných pro vstup do Sněmovny, se pohybují Starostové s 6,6 procenta a TOP 09 s 5,2 procenta. Těsně pod hranicí pěti procent by podle průzkumu skončili v březnových volbách komunisté s 4,5 procenta, sociální demokracie (SOCDEM) s 3,6 a vládní lidovci s 3,1 procenta.

Kdyby se sněmovní volby konaly v březnu, vyhrálo by ANO Andreje Babiše. Druhá by skončila ODS před Piráty. | Foto: Deník/Martin Divíšek