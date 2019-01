Volební průzkum: Vítězství by slavilo ANO před ODS a Piráty

Sněmovní volby by nyní vyhrálo hnutí ANO se ziskem 30 procent hlasů. Druhá ODS by získala 15,5 procenta, třetí Piráti 13,5 procenta. Vyplývá to z aktuálního volebního modelu společnosti Median. Občanští demokraté si od listopadu polepšili o dva procentní body, ANO a Piráti shodně o půl bodu. Čtvrtá by skončila ČSSD, pátá SPD a šestí komunisté. Další strany se pohybují těsně pod pětiprocentní hranicí, která je nutná pro vstup do Sněmovny.

Sociální demokraté by získali devět procent hlasů, což je o 1,5 procentního bodu více než v listopadu. SPD naopak klesla o dva procentní body na osm procent. "Může se v tom promítat kauza odsouzeného českého teroristy, který je se stranou spojován," uvedli autoři průzkumu. Podpora komunistů mírně vzrostla na 7,5 procenta. Zemanova nabídka Baxovi mohla být trestným činem, připustil ministr Kněžínek Přečíst článek › Volební zisk lidovců a TOP 09 by činil 4,5 procenta, STAN je na čtyřech procentech. "Podle modelu by se aktuálně sice žádná z těchto stran do sněmovny nedostala, jedná se však o rozdíly na úrovni statistické odchylky a všechny zároveň mají potenciál pětiprocentní podmínku překonat," uvedli autoři průzkumu. Ochotu jít k volbám projevilo 63,5 procenta lidí. Reálná účast ve volbách v říjnu 2017 byla 60,8 procenta. O účasti jsou více přesvědčeni starší lidé, dotázaní s vyšším vzděláním a s vyšším příjmem. Naopak s účastí váhají mladší lidé a lidé bez maturity. Průzkum se uskutečnil od 10. prosince 2018 do 24. ledna 2019. Zúčastnilo se ho 1129 lidí. Autoři uvedli, že dvě třetiny respondentů odpovídaly v lednu. Pražská opozice křičí: Koalice nepracuje, Hřib znemožnil demokratickou diskuzi Přečíst článek ›

Autor: ČTK