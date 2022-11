Možný zisk KDU-ČSL se zvýšil ze zářijových 2,5 procenta na šest procent, u STAN zůstal na 5,5 procenta. Podpora TOP 09 klesla o procentní bod na říjnových pět procent. ČSSD by v říjnu dostala 5,5 procenta, v září měla o procentní bod méně. „Překonání pětiprocentní hranice je ale u stran, které se kolem ní pohybují, nejisté,“ uvedli autoři průzkumu.

ANO si pohoršilo o tři procenta. Lidovci by zůstali mimo sněmovnu, říká průzkum

Koalice Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL) společně s Piráty a STAN, tedy strany zastoupené v nynější vládě, by prostým součtem získaly 41 procent, poukázal Median. „Průzkum byl prováděn v průběhu celého měsíce října, a může se tak lišit od volebních průzkumů, které probíhaly v kratším časovém rozmezí,“ upozornila agentura.

Odlišný vývoj podpory ANO a ODS ukázal volební model agentury Kantar CZ pro Českou televizi z přelomu října a listopadu. Podle něj si ANO proti zářijovému modelu stejné agentury pohoršilo o tři procentní body na 26,5 procenta, a zisk ODS naopak vzrostl o 3,5 procentního bodu na 21,5 procenta. Podpora pro SPD a Piráty byla u Medianu a Kantaru podobná.

Ochotu přijít k volbám má více lidí

ANO a SPD podporují podle průzkumu Medianu zejména lidé ve věku 65 let a více a také lidé bez maturity. Mezi vysokoškolsky vzdělanými má nejvyšší podporu ODS, stranu preferují také podnikatelé a lidé ve věku 45 až 54 let. Piráty si nejčastěji vybírají lidé ve věku 18 až 24 let a studenti.

Politolog Lubomír Kopeček: Ideální soupeř pro Babiše? Nerudová

Voleb do Sněmovny se v říjnu podle Medianu určitě chtělo zúčastnit 59 procent účastníků průzkumu, dalších 16,5 procenta účast zvažovalo. Určitě by k volbám nešlo 17 procent dotázaných, spíše by nešlo 7,5 procenta. „Oproti minulému volebnímu modelu pozorujeme nárůst ochoty zúčastnit se voleb, nicméně deklarovaná volební účast bývá obvykle vyšší než skutečná účast,“ podotkli autoři průzkumu.

Median se od 1. do 31. října dotazoval 1005 lidí v Česku ve věku 18 a více let. Statistická odchylka činí plus minus půl procentního bodu u malých stran a až plus minus 3,5 procentního bodu u největších stran.