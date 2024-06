V plzeňském volebním okrsku ve čtvrti Bory přišlo do dnešních 11:00 odvolit téměř 37 procent voličů. Ve třetím plzeňském obvodu, kde je 63 okrsků, je to nejvyšší účast. V ostatních se zatím pohybuje mezi 25 až 35 procenty, řekla Zdeňka Marková z obvodního úřadu. V Čilé na Rokycansku, v nejmenší obci Plzeňského kraje, kde je na každých volbách téměř stoprocentní účast, přišlo do 11:00 odvolit 16 místních občanů z 18 voličů a dalších sedm lidí na voličský průkaz. „Místní občané sem rádi chodí, přijdou si popovídat. Ještě přijde jedna paní, ale ta poslední určitě ne, ta je v zahraničí. Takže letos tu nebudeme mít stoprocentní účast,“ řekla Ivana Hájková z komise.

V Brně přišlo k 10:00 volit 30,5 procenta oprávněných voličů, ve zbytku kraje to bylo 27,4 procenta. V Jihočeském kraji se účast pohybovala od 30 do 36 procent. V českobudějovickém okrsku 28 v Základní a mateřské škole Nová přišlo odvolit 33,7 procenta voličů.

Marie Vlačušková, která má 100 let, odvolila ve volbách do Evropského parlamentu, 7. června 2024, Ostrava. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Účast ve volbách do Evropského parlamentu dnes po 10:00 už na mnoha místech České republiky přesáhla 30 procent. Je tak vyšší než před pěti lety. Volební komise ani policejní prezidium zatím neevidují žádné problémy nebo incidenty. Vyplývá to z informací ČTK od volebních komisí a samospráv. Volební místnosti se uzavřou ve 14:00, výsledek voleb bude zveřejněn v neděli pozdě večer.

