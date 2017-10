Volební urny nahradí internet, slibují politici

/INFOGRAFIKA/ Elektronický ráj na zemi, to by mělo být Česko po letošních volbách. Zatím má k tomu daleko, jak přiznávají šéfové vládních stran. „V elektronizaci státní správy jsme neudělali nic,“ přiznal například lídr ČSSD Lubomír Zaorálek. Přidat chce lidovec Pavel Bělobrádek i předseda hnutí ANO Andrej Babiš. Velké plány v tomto směru má ale především opozice.

„Chceme, aby si každý mohl své agendy spravovat z domova. Umožníme všem, kteří mají už dnes datové schránky, aby se jim hned po přihlášení do systému rozbalila srozumitelná a logicky členěná nabídka, co všechno si můžou snadno vyřídit – od nahlížení do rejstříku trestů, přes získání výpisu z bodového účtu řidičů až k budoucí možnosti žádat o živnostenské oprávnění či jednoduše stejnou cestou podávat daňové přiznání. Prvním krokem je tedy vytvoření přehledného a srozumitelného uživatelského prostředí pro elektronickou správu všeho, co od státu potřebujeme,“ říká místopředseda ODS Martin Kupka.

SYSTÉM JEDNĚCH DVEŘÍ

Stejně jako ANO nebo Piráti chce ODS rozvíjet základní registry. „Na úřadech zavedeme systém jedněch dveří. U svých podání lidé přijdou s žádostí jen na jedno místo a úřady další kroky obstarají samy a budou občany kontaktovat, jakmile narazí na nějaký problém či nesrovnalost,“ slibuje Kupka.

A šéf Pirátů Ivan Bartoš dodává: „Elektronické systémy zatím stály daňové poplatníky 110 miliard korun. Přes sedm tisíc informačních systémů však spolu nedokáže komunikovat a předávat si data. Jenom ministerstvo financí vydalo na sjednocení místa plateb odvodů živnostníků 3,5 miliardy korun, ale stále bez jediného výsledku. Každý resort pracuje na elektronizaci zvlášť, a tak vznikají paralelní a předražené systémy. Proto chceme zřídit ministerstvo informatiky, jehož úkolem bude zavádění e-Governmentu na všech ministerstvech.“ ODS a TOP 09 prosazují, aby stát občany povinně upozorňoval na konec platnosti dokladů, eventuálně jejich daňové povinnosti.

POSLANCE ODKLIKNEME

Samostatnou kapitolou jsou elektronické volby. „Je smutné, že v roce 2017 nemohou voliči hlasovat přes internet jako třeba v Estonsku nebo Švýcarsku. Infrastrukturu – datové schránky – již máme, stačí je upravit, a když se neobjeví nějaký problém, občané by mohli přes ně volit v příštích parlamentních volbách,“ sdělil Deníku Andrej Babiš. V roce 2021 by se internetově dalo hlasovat i podle ODS, TOP 09. Obavy naopak neskrývá předseda komunistů Vojtěch Filip, který v odklikávání kandidátů vidí spoustu zádrhelů. „KSČM tento způsob hlasování nepodporuje. Obrovská rizika, plynoucí z elektronické volby, jsou prokazatelně neúměrná některým jejím přínosům. Snad největším záporem by byl odklon od naší ústavy. Ta totiž předpokládá neopomenutelný princip, a to zásadu tajnosti voleb, se kterým se elektronický způsob zásadně vypořádat neumí.“

Podle něj se neprokázalo, že „by elektronická alternativa někde přilákala k volbám více občanů“.

ANO, TOP 09 i ODS počítají s kombinací klasické, elektronické či korespondenční volby. „TOP 09 bude prosazovat zavedení možnosti hlasování přes internet, abychom umožnili co nejjednodušší hlasování všem občanům, kteří se z jakéhokoliv důvodu nemohou dostavit do volební místnosti, například občanům na cestách nebo dlouhodobě žijícím v zahraničí,“ sdělil první místopředseda TOP 09 Marek Ženíšek. Náměstek ministra průmyslu a expert ČSSD na elektronickou komunikaci Marek Ondroušek míní, že „debatu o e-volbách má smysl otevřít ve chvíli, kdy už bude většina lidí zvyklá vyřizovat se státem on-line maximum svých záležitostí.“ Podobně jako právník Vojtěch Filip upozorňuje, že „by bylo třeba vyřešit otázku, zda není nezbytná změna Ústavy ČR, která hovoří o všeobecných, tajných a svobodných volbách, kde má být nepochybné, kdo odevzdal hlas“.

Za všechny politiky shrnul dané téma Ivan Bartoš: „Zavedení elektronických parlamentních voleb považujeme za symbolické završení základního digitalizačního procesu státu.“