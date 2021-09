Kvůli návrhu na odvolání Lipovské dorazila v úvodu jednání do jednací místnosti i skupina příznivců Volného bloku. Protože neměli respirátory a odmítli si je nasadit, přesunulo se jednání do jiné místnosti a konalo se bez účasti veřejnosti. Tam už vpuštění nebyli. Veřejnost mohla debatu sledovat prostřednictvím online přenosu.

Lipovské se zastal poslanec SPD Jaroslav Foldyna. Obvinil Sommerovou z podjatosti a zdůvodnil to tím, že ona i její rodina je přímo finančně závislá na ČT. "Nejste schopni se podívat na špičku vlastního nosu," vzkázal členům výboru.

"Členka rady paní Lipovská od počátku působení v Radě České televize zastává a ve veřejném prostoru aktivně propaguje vyhraněný politický a názorový směr a nedávno oznámila, že kandiduje v nadcházejících volbách do Poslanecké sněmovny,“ řekla poslankyně Olga Sommerová (TOP 09), která s návrhem na zařazení tohoto bodu přišla. Domnívá se proto, že Lipovská tak naplnila zmíněný paragraf zákona o ČT a ztratila svoji nezávislost.

Sněmovní volební výbor, který má ve své působnosti média, dnes doporučil Sněmovně odvolat z Rady České televize její členku Hanu Lipovskou. Důvodem je její politické angažmá a údajná ztráta nezávislosti, kterou zákon pro členství v radě vyžaduje. Lipovská v říjnových volbách kandiduje za uskupení Volný blok do Sněmovny. O jejím odvolání musí rozhodnout plénum Sněmovny.

