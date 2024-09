Češi po více než čtvrt roce zamíří opět k volebním urnám. Zatímco v červnu volili zástupce do Evropského parlamentu, za zhruba dva týdny si budou vybírat představitele do krajských zastupitelstev a v některých regionech i do Senátu. Ne všichni voliči ovšem tráví víkendy v místě svého bydliště. Proto, aby mohli dát hlas svému favoritovi i v jiném volebním okrsku, musí mít voličský průkaz. Pro jeho získání je nejvyšší čas.

Kdo a jak může získat voličský průkaz



Podle zákona mohou lidé v Česku volit i mimo okrsek, kde jsou zapsaní na seznamu voličů. Týká se to všech voleb, tedy i nadcházejících krajských a senátních. Jedinou výjimkou jsou volby komunální. Podmínkou, aby volič mohl volit mimo svůj „domov“, je vydání voličského průkazu. O ten může požádat každý, kdo je oprávněn účastnit se voleb – osoba starší 18 let, jejiž způsobilost k výkonu volebního práva nebyla omezena. Vydání voličského průkazu je zdarma.

O voličský průkaz lze požádat třemi způsoby – osobně, písemně, nebo elektronicky. V případě podání žádosti o vydání voličského průkazu elektronickou cestou je nutné mít zřízenou datovou schránku nebo přístup do Portálu občana (slouží pro komunikaci občana se státní správou). Pro přístup je nutné mít zřízenou například bankovní identitu, mobilní klíč eGovernmentu a podobně.

V případě podání písemné žádosti musí být žádost opatřena úředně ověřeným podpisem. Lidé dávající přednost fyzické návštěvě úřadu mohou požádat o voličský průkaz na obecním úřadě.

Do kdy podat žádost a jak převzít průkaz



Přijít osobně zažádat o voličský průkaz pro krajské volby a první kolo senátních voleb mohou zájemci nejpozději do 18. září do 16 hodin na obecní úřad v místě svého trvalého bydliště. Pro případné druhé kolo senátních voleb lze žádat nejpozději do 25. září do 16. hodiny.

V případě podání žádosti písemnou či elektronickou formou je možné žádost odeslat nejpozději 13. září do 16 hodin pro krajské volby a první kolo senátních voleb. Pro případné druhé kolo senátních voleb je termín 20. září do 16 hodin.

To, jakým způsobem obdrží žadatelé voličské průkazy, si zvolí v žádosti. Buď si dotyčný vyzvedne průkaz osobně na úřadu, nebo mu může být zaslán poštou do vlastních rukou (na adresu uvedenou v žádosti). Nebo průkaz může převzít jiná osoba na úřadě, ale musí se prokázat plnou mocí s úředně ověřeným podpisem žadatele. „Voličáky“ dorazí od úřadu nejpozději 14 dnů před konáním voleb v případě senátních voleb. U krajských voleb nemají úřady lhůtu omezenou.

Kde a jak volit s voličským průkazem



Ve volbách do Senátu lze s voličským průkazem hlasovat v kterékoli volební místnosti toho senátního volebního obvodu, v němž máte trvalý pobyt. Pokud však jste zapsán ve zvláštním seznamu voličů u zastupitelského úřadu, pak s voličským průkazem, který vám vydal tento zastupitelský úřad, můžete hlasovat v kterékoli volební místnosti kteréhokoli senátního obvodu, kde se v roce 2024 konají senátní volby.

Ve volbách do zastupitelstva kraje lze s voličským průkazem hlasovat v kterékoli volební místnosti toho kraje, v němž máte trvalý pobyt. Máte-li trvalý pobyt například ve Středočeském kraji, nemůžete ani s voličským průkazem hlasovat v kraji Jihomoravském, a to ani v případě, že byste si do volební místnosti přinesl hlasovací lístky Středočeského kraje.

Pozor. Pro každé volby je nutné mít zvláštní voličský průkaz. To znamená, pokud potřebujete voličský průkaz pro krajské volby a i pro obě kola senátních voleb, obdržíte celkem tři „voličáky“. Ve volební místnosti se volič prokáže dokladem totožnosti u volební komise a zároveň předá voličský průkaz. Zejména v případě senátních voleb je ho nutné zkontrolovat. Volební komise neuzná průkaz, pokud přinesete na první kolo ten s číslem dvě - tedy určeným pro druhé kolo - a opačně. Po zápisu je průkaz odebrán a volič obdrží hlasovací lístky a úřední obálku a může odvolit.

Návod pro online žádost: Portál občana a datová schránka



Zařídit si voličský průkaz online cestou patří k těm jednodušším a především časově méně náročným. Po přihlášení do Portálu občana na hlavní stránce stačí kliknout na „Žádost o voličský průkaz“. Následně si vyberete ze seznamu voleb, pro které chcete voličský průkaz získat. Poté následuje předvyplněný formulář osobních údajů, zvolení způsobu vyzvednutí a před odesláním závěrečná rekapitulace.

Jedno důležité upozornění – volič žijící v zahraničí bez trvalého pobytu v České republice nemůže podat žádost přes Portál občana, ale musí na zahraničním zastupitelském úřadu podat žádost osobně nebo písemně.

Zaslání žádosti přes datovou schránku je časově náročnější. Žádost o voličský průkaz nemá stanovenou formu, musí však obsahovat typ voleb (Volby do Senátu ČR a/nebo Volby do krajských zastupitelstev), v případě dvoukolových voleb i pro která kola volič průkaz požaduje. Dále nesmí chybět jméno a příjmení voliče, datum narození, adresa trvalého pobytu a požadovaný způsob doručení voličského průkazu. Doporučuje se uvést i kontaktní údaje pro případ, kdyby úřad potřeboval upřesnit žádost. Volič může žádost odeslat v běžně používaných formátech (doc, pdf, txt a další), ale je možné ji i vepsat volně do textového pole zprávy. Žádost nemusí být úředně ověřena.